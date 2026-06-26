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Así fue el rescate del bebé de 18 días de nacido que sobrevivió al terremoto en Venezuela

En las últimas horas, un conmovedor video le dio la vuelta al mundo luego de que un bebé recién nacido sobreviviera al terremoto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mujer dio a luz entre los escombros en Venezuela
Conmoción en Venezuela: mujer da a luz tras quedar entre los escombros. (Foto/ freepik)

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela luego ser sacudida por dos terremotos el pasado 24 de junio, una desgarradora historia conmovió a miles de personas no solo al interior de Venezuela, sino en todo el mundo.

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¿Cómo fue rescatado el bebé de 18 días de nacido tras terremoto en Venezuela?

Se trata de un bebé de 18 días de nacido, quien fue rescatado con vida en compañía de su mamá luego de permanecer más de 32 horas atrapados bajo los escombros de un edifico que colapsó en el estado de La Guaira, una de las regiones del país más afectadas por la tragedia.

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El rescate de madre e hijo se dio luego de una intensa jornada de búsqueda por parte de los organismos de socorro y ciudadanos voluntarios que continúan trabajando sin descanso para lograr el rescate de cientos que continúan bajo los escombros.

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En el video que rápidamente le dio la vuelta al mundo y ha despertado conmoción, quedó registrado el momento en el que los rescatistas lograron abrirse paso entre los bloques de concreto y dar con el lugar en el que ambos permanecían completamente inmóviles.

¿Qué pasó la madre y el niño de meses que fue rescatado entre escombros tras terremoto en Venezuela?

Una vez lograron sacarlos, quienes estaban presentes celebraron el rescate entre aplausos y lágrimas, convirtiendo el momento en uno de los pocos episodios esperanzadores en medio de la devastación que ha dejado el desastre natural.

El caso de la madre y el menor de tan solo 18 meses de nacido, ha despertado una profunda emoción entre los internautas, y por supuesto entre el pueblo venezolano, quienes aseguran que se trata de un milagro en medio de esta devastadora emergencia.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen los operativos en diferentes sectores de La Guaira y otras regiones golpeadas por los sismos. Vecinos, bomberos, personal médico y voluntarios trabajan de manera conjunta para remover escombros, localizar personas desaparecidas y brindar atención a quienes resultaron heridos.

Cabe señalar que, el impacto de los terremotos ha dejado un saldo de al menos235 personas fallecidas y cerca de 4.300 heridos. Lo que se sabe hasta ahora es que más de 200 personas han sido rescatadas de estructuras colapsadas.

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