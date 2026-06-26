Colombia tiene uno de los focos sísmicos más activos del mundo: ¿dónde queda?

Los recientes sismos registrados en diferentes regiones del país han llevado a muchas personas a preguntarse por qué Colombia experimenta tantos movimientos telúricos.

En los últimos días se han reportado temblores en el Valle del Cauca y Antioquia, mientras que el fuerte terremoto ocurrido en Venezuela también fue sentido en varias ciudades colombianas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, Colombia hace parte de una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación geológica.

El territorio se encuentra en el punto donde interactúan las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramérica, lo que provoca que los movimientos de la corteza terrestre sean frecuentes.

¿Dónde queda el foco sísmico más activo del mundo en Colombia?

Uno de los lugares que más llama la atención de los expertos se encuentra en el departamento de Santander. Debajo del municipio de Los Santos está ubicado el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los focos sísmicos más activos del mundo.

Según el Servicio Geológico Colombiano, esta zona concentra cerca del 60 % de la actividad sísmica que se registra en el país. Aunque la mayoría de estos movimientos son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población, los instrumentos especializados los detectan diariamente.

En promedio, Colombia registra alrededor de 2.500 sismos al mes, una cifra que demuestra la constante actividad tectónica del territorio. Sin embargo, solo una pequeña parte de estos movimientos llega a ser percibida por las personas.

“Diariamente la Red Sismológica Nacional de Colombia - RSNC, registra un promedio de 5 sismos”, reveló el SGC

Colombia alberga uno de los focos sísmicos más activos del mundo (Foto freepik)

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¿Qué son los nidos sísmicos?

El Servicio Geológico Colombiano define un nido sísmico como una región donde se presenta una concentración inusual y constante de sismos en un mismo lugar. En estas zonas los movimientos ocurren con mucha frecuencia debido al comportamiento de las placas tectónicas.

Los expertos aclaran que la existencia de un nido sísmico no significa necesariamente que vaya a ocurrir un terremoto de gran magnitud. Sin embargo, sí evidencia que el área mantiene una actividad permanente que es monitoreada durante las 24 horas por las autoridades.

"En promedio, en el país hay 2500 sismos al mes, pero la mayoría no son relevantes. Muchos de ellos ni siquiera son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos", compartieron el SGC

En el nido sísmico de Bucaramanga tiembla todos los días (Foto freepik)

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