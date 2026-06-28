La participación de Colombia en el Mundial 2026 tiene altas expectativas, mucho más después de que el combinado de Néstor Lorenzo se enfrentara contra Portugal.

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En el más reciente partido ocurrió un gol protagonizado por Dávinson Sánchez, el cual revolvió las emociones debido a que fue anulado. El motivo por el que la anotación no fue válida se debió a que el jugador se adelantó por una mínima diferencia y el gol no subió al marcador, dejando a la Selección sin el triunfo.

Sin embargo, sí hubo celebración del gol y el cantante Andrés Altafulla la documentó en pleno Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami en Estados Unidos.

¿Cómo celebraron el gol anulado de Colombia?

Altafulla fue de los famosos colombianos que tuvo la oportunidad que más de uno quisiera: ver a la Selección jugar contra Portugal. Entonces, el artista barranquillero grabó el momento exacto en el que la multitud festejó el gol de Dávinson Sánchez y los momentos que se vivieron después de que lo anularon.

Altafulla vio en vivo el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 | Foto del Canal RCN.

En el video, se pueden observar los pases que permitieron hacer la anotación; en ese momento el estadio gritó de alegría, saltó y, por supuesto, Altafulla no se quedó atrás. No obstante, pasaron varios segundos de alegría para que llegara la incertidumbre y fue cuando se comunicó que el gol no fue válido.

"Por celebración no fue, porque yo ese gol sí lo grité", escribió Andrés Altafulla.

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En el clip se escucha a la presentadora y periodista deportiva Melissa Martínez explicándole a Altafulla que anularon el gol, ya que el artista barranquillero estaba desconcertado.

¿Cuándo juega Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

Colombia se prepara para seguir avanzando en el Mundial 2026. El país está ilusionado por el desempeño que el combinado de Néstor Lorenzo está teniendo en la Copa Mundo, pues la tricolor lideró el Grupo K.

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Después del partido que tuvo contra Portugal, los colombianos se alistan para una nueva cita en la cancha que tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. en un juego contra la selección de Ghana, quienes clasificaron a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del torneo.