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Nuevo sismo sacudió a Colombia tras los terremotos en Venezuela; esto informó el Servicio Geológico

Se registró un nuevo sismo en Colombia, luego de las múltiples réplicas tras los terremotos en Venezuela.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nuevo temblor en Colombia, Mesa de los Santos
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia mientras continúan las réplicas en Venezuela. (Foto: Freepik)

Desde los dos devastadores terremotos que se registraron en Venezuela el pasado miércoles 25 de junio en horas de la tarde, el vecino país ha continuado reportando múltiples sismos, mientras que en Colombia los movimientos tampoco han parado.

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¿Dónde se registró el reciente sismos en Colombia?

En las últimas horas en Colombia se volvió a registrar uno en la Mesa de los Santos, departamento de Santander, lugar donde habitualmente se presenta actividad sísmica por el Nido Sísmico de Bucaramanga.

El Servicio Geológico Colombiano reveló que el último sismo en Colombia se presentó sobre las 3:30 p. m., este domingo 28 de junio, con una magnitud de 3,7 y una profundidad de 153 kilómetros.

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Y es que no fue el único que se presentó este domingo. También se registró otro en La Jagua de Ibirico, Cesar, a las 5:03 a. m., con una magnitud de 2,5 y profundidad superficial.

Nuevo temblor en Colombia, Mesa de los Santos
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia mientras continúan las réplicas en Venezuela. (Foto: Freepik)

En la madrugada también se registró otro sismo a las 3:39 a. m. en San José del Palmar, Chocó, con una magnitud de 4,3 y una profundidad de 86 kilómetros.

La cantidad de temblores que se sienten o registran en Colombia tras los terremotos de Venezuela no se debe a que un país esté activando al otro, sino a una coincidencia temporal combinada con la altísima sismicidad natural de Colombia.

Servicio Geológico, aclaró que no existe evidencia científica de que los sismos de un país desencadenen terremotos en otras regiones distantes, pues en Colombia ocurren aproximadamente 80 sismos al día, es decir, unos 2.500 al mes.

¿Por qué se siguen registrando sismos en Colombia y Venezuela?

El "doblete sísmico" en Venezuela de magnitudes 7.1 y 7.5 ocurrido en el norte de Venezuela generó una fuerte secuencia de réplicas.

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Es completamente normal y esperable que ocurran temblores en Venezuela, debido a que el país se encuentra en una zona de intensa interacción tectónica.

Nuevo temblor en Colombia, Mesa de los Santos
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia mientras continúan las réplicas en Venezuela. (Foto: Freepik)

Y es que, después de los terremotos, las réplicas ocurren porque las placas tectónicas o fallas geológicas que causaron el sismo principal quedan inestables y necesitan liberar la energía sobrante.

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