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Karol G se pronunció sobre el nuevo gobierno y Abelardo de la Espriella no tardó en responder

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, respondió puntualmente a las peticiones que le hizo Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Abelardo de la Espriella respondió al mensaje de Karol G
La inesperada respuesta de Abelardo a Karol G tras las elecciones. (AFP/ Luis ACOSTA -AFP/ Ian Maule)

El pasado domingo 21 de junio, Colombia vivió su segunda vuelta para las elecciones presidenciales, dejando como próximo gobernante del país a Abelardo de La Espriella; quien ganó con una diferencia menor de 300 votos contras Iván Cepeda.

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Desde entonces, los colombianos han seguido comentando los resultados y hasta ayer, domingo 28, la artista paisa, Karol G, se pronunció al respecto.

Precisamente, la cantante se pronunció a través de su cuenta oficial en ‘X’, haciendo pública su petición para el presidente electo, quien se posiciona el próximo 7 de agosto y desde ahí, iniciará un nuevo mandato para el país.

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Esta contienda electoral generó bastante debate en redes y por supuesto, lo que escribió Carolina Giraldo dividió opiniones, pero finalmente, Abelardo le dio respuesta ante las palabras de la antioqueña.

¿Qué le respondió Abelardo de la Espriella a Karol G?

En horas de la mañana de este lunes festivo, 29 de junio, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, le respondió a Karol G, siendo puntual ante sus peticiones.

La inesperada respuesta de Abelardo a Karol G tras las elecciones
Abelardo de la Espriella le respondió a Karol G tras su petición.
(AFP/ Luis ACOSTA)

Por medio de esta misma red social ‘X’, el abogado citó el tweet de Carolina y escribió que, desde su campaña, el propósito ha sido gobernar para todo el país, e incluso para quienes no votaron por él.

Así mismo, dijo que, quiere representar la unidad desde la presidencia y que lo que busca, es que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobernantes, por lo que le pidió a la artista a que se uniera a “la manada” y haga parte de la reconstrucción del país.

¿Cuál fue la petición que hizo Karol G?

Carolina Giraldo, escribió que, ya comenzaba lo más difícil y era gobernar, por lo que le pedía que hiciera de este país, un mejor territorio para todos los colombianos, e incluso, para quienes no habían votado por él.

Abelardo de la Espriella le respondió a Karol G tras su petición
Abelardo de la Espriella respondió al mensaje de Karol G. (AFP/ Ian Maule)

Así mismo, hizo la lisa de quienes merecían ser pensados durante su gobierno, como los niños, los campesinos, las familias que luchan para llegar a fin de mes y, además, le dejó un poderoso mensaje al final:

“Ningún presidente gana cuando gana una elección, sino cuando gana su pueblo”.

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