Karol G se pronunció sobre el nuevo gobierno y Abelardo de la Espriella no tardó en responder

El pasado domingo 21 de junio, Colombia vivió su segunda vuelta para las elecciones presidenciales, dejando como próximo gobernante del país a Abelardo de La Espriella; quien ganó con una diferencia menor de 300 votos contras Iván Cepeda.

Artículos relacionados Copa Mundial Niño que predijo los terremotos en Venezuela lanzó una inquietante profecía sobre el Mundial 2026

Desde entonces, los colombianos han seguido comentando los resultados y hasta ayer, domingo 28, la artista paisa, Karol G, se pronunció al respecto.

Precisamente, la cantante se pronunció a través de su cuenta oficial en ‘X’, haciendo pública su petición para el presidente electo, quien se posiciona el próximo 7 de agosto y desde ahí, iniciará un nuevo mandato para el país.

Artículos relacionados Viral Nuevo sismo sacudió a Colombia tras los terremotos en Venezuela; esto informó el Servicio Geológico

Esta contienda electoral generó bastante debate en redes y por supuesto, lo que escribió Carolina Giraldo dividió opiniones, pero finalmente, Abelardo le dio respuesta ante las palabras de la antioqueña.

¿Qué le respondió Abelardo de la Espriella a Karol G?

En horas de la mañana de este lunes festivo, 29 de junio, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, le respondió a Karol G, siendo puntual ante sus peticiones.

Abelardo de la Espriella le respondió a Karol G tras su petición.

(AFP/ Luis ACOSTA)

Por medio de esta misma red social ‘X’, el abogado citó el tweet de Carolina y escribió que, desde su campaña, el propósito ha sido gobernar para todo el país, e incluso para quienes no votaron por él.

Así mismo, dijo que, quiere representar la unidad desde la presidencia y que lo que busca, es que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobernantes, por lo que le pidió a la artista a que se uniera a “la manada” y haga parte de la reconstrucción del país.

¿Cuál fue la petición que hizo Karol G?

Carolina Giraldo, escribió que, ya comenzaba lo más difícil y era gobernar, por lo que le pedía que hiciera de este país, un mejor territorio para todos los colombianos, e incluso, para quienes no habían votado por él.

Abelardo de la Espriella respondió al mensaje de Karol G. (AFP/ Ian Maule)

Así mismo, hizo la lisa de quienes merecían ser pensados durante su gobierno, como los niños, los campesinos, las familias que luchan para llegar a fin de mes y, además, le dejó un poderoso mensaje al final: