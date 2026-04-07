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Beba reveló que quiere tener dos hijos en medio de rumores de ruptura con Andrés Gómez; esto dijo

Beba reveló que sueña con tener dos hijos mientras enfrenta rumores de ruptura con su esposo Andrés Gómez.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba habló de su futuro como madre.
Beba habló de su futuro como madre. (Foto: Canal RCN)

Beba de la Cruz confesó que quiere tener dos hijos en medio de rumores de embarazo.

Beba recibe críticas por su lejanía con su esposo.
Beba recibe críticas por su lejanía con su esposo. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuántos hijos quiere tener Beba de la Cruz?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 ha estado muy activa en sus redes sociales, respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram.

Uno de ellos le consultó si tenía planes de convertirse en madre, a lo que la barranquillera respondió con claridad: “dos”.

Aunque no existe confirmación oficial de un embarazo, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar, alimentando la conversación digital alrededor de su vida personal.

La creadora de contenido también ha enfrentado críticas por la distancia que algunos perciben con su esposo Andrés Gómez.

Varios usuarios aseguran que Beba ha dejado su matrimonio en segundo plano debido a la fama y visibilidad que le trajo el reality.

Mientras tanto, la deportista ha compartido momentos con Valentino Lázaro y Karina García, compañeros de programa, aunque no ha anunciado proyectos concretos.

Lo que sí ha adelantado es que prepara sorpresas musicales para sus seguidores, un giro que podría marcar una nueva etapa en su carrera.

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Sin embargo, ella misma ha aclarado que, de estar embarazada, aún no se ha enterado. Esta declaración ha generado un ambiente de expectativa, pues muchos fans interpretan sus palabras como una pista de lo que podría venir en su vida personal.

La relación con Andrés Gómez ha sido uno de los puntos más comentados.

La distancia entre ambos ha dado pie a críticas y rumores de crisis matrimonial, aunque ninguno de los dos ha confirmado una separación.

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¿Qué pasó con la amistad entre Beba y Mariana Zapata?

Además, su amistad con Mariana Zapata parece estar rota, pues no han mostrado señales de reconciliación y en la reunión en yate la mayoría de los exparticipantes brilló por su ausencia.

Mariana, por su parte, ha estado viajando junto a Juanda Caribe, con quien protagonizó un beso que generó revuelo en redes sociales.

Aunque no han confirmado un romance, las pistas sugieren que entre ambos existe algo más que amistad.

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