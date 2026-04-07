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La Liendra reveló cuál fue el motivo de su mayor funada en redes sociales: "Yo no soy irresponsable"

La Liendra aclaró que su decisión fue por respeto y para evitar cualquier riesgo, pero que a sus seguidores no les gustó el gesto.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra confesó el motivo de su mayor funada en redes sociales.
La Liendra confesó el motivo de su mayor funada en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

La Liendra contó en uno de sus en vivos cuál ha sido la mayor funada que ha recibido en redes sociales.

La Liendra fue funado por no cargar un bebé.
La Liendra fue funado por no cargar un bebé. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué fue la mayor funada de La Liendra?

El creador de contenido le gusta generar controversia sobre todo en temas de fútbol. Después de reaccionar a la victoria de Colombia contra Ghana en compañía del modelo Mateo Carvajal, el influenciador reveló que recibió mucho "hate" de parte de sus seguidores por una ocasión en la que una seguidora con su bebé le pidió una fotografía y él se negó a cargar al niño.

Según sus palabras, se trató de una cuestión de seguridad y de respeto hacia un menor ajeno, pues considera que un bebé es demasiado delicado para estar en manos de desconocidos.

Incluso manifestó que todavía mantiene la misma postura y que lo volvería a hacer sin importar las críticas, porque para él lo más importante es el bienestar del pequeño.

La Liendra también ha sido señalado por apoyar a Portugal en el Mundial, equipo que fue rival directo de Colombia.

El influenciador ha dicho que desde siempre ha sido fanático de Cristiano Ronaldo y que por eso lo hace, aunque aclaró que su apoyo a la Selección Colombia está por encima de cualquier otro equipo.

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En medio de sus transmisiones, también expresó que quería que Argentina quedara eliminada porque no desea que Messi siga avanzando en el torneo, lo que le valió otra ola de comentarios y debates en redes sociales.

Estas opiniones, sumadas a su estilo directo, han convertido sus transmisiones en espacios donde la polémica y el debate son protagonistas.

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Dani Duke, pareja de La Liendra, también se convirtió en protagonista de las críticas mundialistas.

La influenciadora generó un fuerte revuelo en redes sociales luego de aparecer con la camiseta de Cristiano Ronaldo justo el día en que Portugal se enfrentó a Colombia.

Su elección de vestuario no pasó desapercibida y rápidamente dividió opiniones entre seguidores.

Las críticas comenzaron a multiplicarse y varios usuarios la tildaron de “vende patria”, cuestionando su decisión de usar esa camiseta en un momento tan simbólico para el país.

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