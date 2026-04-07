Valentina Taguado sorprendió al reencontrarse con un excompañero de MasterChef en el Mundial; ¿de quién se trata?

Valentina Taguado mostró su reencuentro con su excompañero de MasterChef Celebrity Colombia y exfutbolista de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, en el Mundial 2026.

Valentina Taguado y Mario Alberto Yepes compartieron set en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¡Histórico! Colombia acaba de romper un récord en los Mundiales: ¿qué pasó?

¿Cómo fue el encuentro entre Valentina Taguado y Mario Alberto Yepes en el Mundial 2026?

La locutora, como muchas figuras del entretenimiento nacional, ha estado presente en algunos de los partidos apoyando al equipo y sumándose a la visible fiebre amarilla que ha llenado todos los estadios en donde juega Colombia.

Mediante un feed en su Instagram, la creadora de contenido reveló varios momentos de su experiencia mundialista diciendo que fue un sueño y que está orgullosa de ser colombiana.

En las imágenes se le puede ver junto a Altafulla, la presentadora Melissa Martínez y con Yepes, con quien compartió reality.

Valentina llegó hasta la final de esa edición, mientras el exjugador fue eliminado a la sexta semana de competencia.

El Canal RCN ya está anunciando a través de su señal principal y sus plataformas digitales que el comienzo de MasterChef Celebrity 2026 será muy pronto.

Los seguidores del programa se preparan para vivir una temporada que promete muchas emociones, ya que contará con un elenco de primer nivel en donde las personalidades estarán a prueba bajo la presión de los retos y la calificación de los tres jurados.

Celebridades como Lina Tejeiro, Emmanuel Restrepo, Pautips, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Robert Farah, entre otros, se enfrentarán a la cocina más famosa del mundo.

Artículos relacionados Copa Mundial ¿La selección Colombia se verá afectada por Nana Kwaku Bonsam? Esto dijo un reconocido vidente

¿Valentina Taguado se reencontró con Claudia Bahamón?

Incluso en otra publicación se le puede ver también junto a Claudia Bahamón, presentadora del reality, con quien compartió el empate contra Portugal.

Muchos internautas han manifestado que esperan ver a Taguado participando como invitada en esta temporada del reality, sin embargo, solo con el pasar de los capítulos sabremos si esto se hace realidad o no.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Mhoni reveló los equipos que podrían llegar a la final en el Mundial 2026: ¿nombró a Colombia?

Recordemos que la ganadora de la temporada en la que Valentina y Yepes participaron fue la presentadora Violeta Bergonzi, quien logró convencer a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso en la preparación final.

El trío de jurados repetirá fórmula y han manifestado que vienen más exigentes que nunca, lo que aumenta la expectativa de los televidentes.