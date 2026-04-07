Preocupación en Colombia: Suiza tendría una ventaja antes del partido de octavos de final
Colombia enfrentará a Suiza en octavos de final en el Mundial 2026, pero ya hay preocupación por una supuesta ventaja.
En la noche del viernes 3 de julio, Colombia clasificó a los octavos de final en la Copa Mundial 2026, luego de derrotar a Ghana con un gol a cero, pues fue Jhon Arias quien marcó esa victoria en el minuto 14 del primer tiempo.
Desde que la tricolor eliminó al país africano, se está hablando mucho sobre su próximo encuentro que será contra Suiza, el martes 7 de julio a las 3:00 PM en el estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.
Hasta el momento, los jugadores de la tierra del café han jugado en México y Estados Unidos, pues sería su primer partido en ese país norteamericano y desde ya hay algunas preocupaciones para ese próximo partido.
Por ahora, se tiene la fe intacta de que la Selección no se dejará vencer y así como ha podido contra grandes como Portugal, se espera que pueda clasificar a cuartos de final.
¿Cuál es la preocupación para el próximo partido de Colombia contras Suiza en el Mundial 2026?
En medio de la felicidad tras la victoria que lleva a Colombia a los octavos de final, nació una preocupación por los jugadores, pues en redes circula la información sobre el viaje de Estados Unidos a Canadá.
Se dice que, los jugadores de Suiza competirán en el mismo estadio en el que clasificaron en los dieciseisavos y no tendrán que moverse como sí los colombianos, quienes deberán tener un viaje de cinco horas y tendrían un día menos de descanso.
De hecho, en los comentarios de ha dicho que los suizos han tenido ese tipo de ventajas.
¿Cuál es la otra preocupación para la Selección Colombia?
Durante su partido contra Ghana, Colombia vivió el primer cambio a los siete minutos de juego, pues Jhon Córdoba habría sufrido una lesión muscular en su pierna izquierda.
Cuando esto pasó, nacieron las especulaciones sobre su futuro en lo que queda del Mundial 2026 y por eso, se ha dicho que puede que ya no juegue más, pero no se ha confirmado si esto podría pasar.
Por ahora, es una preocupación y se espera que digan si está en condiciones de jugar para el próximo partido y en los siguientes, en caso de clasificar a cuartos de final.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike