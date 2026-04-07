Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Preocupación en Colombia: Suiza tendría una ventaja antes del partido de octavos de final

Colombia enfrentará a Suiza en octavos de final en el Mundial 2026, pero ya hay preocupación por una supuesta ventaja.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hinchas de Colombia cuestionan la ventaja que tendría Suiza
La situación que preocupa a Colombia antes de enfrentar a Suiza. (AFP/ ULISES RUIZ9

En la noche del viernes 3 de julio, Colombia clasificó a los octavos de final en la Copa Mundial 2026, luego de derrotar a Ghana con un gol a cero, pues fue Jhon Arias quien marcó esa victoria en el minuto 14 del primer tiempo.

Artículos relacionados

Desde que la tricolor eliminó al país africano, se está hablando mucho sobre su próximo encuentro que será contra Suiza, el martes 7 de julio a las 3:00 PM en el estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

Hasta el momento, los jugadores de la tierra del café han jugado en México y Estados Unidos, pues sería su primer partido en ese país norteamericano y desde ya hay algunas preocupaciones para ese próximo partido.

Artículos relacionados

Por ahora, se tiene la fe intacta de que la Selección no se dejará vencer y así como ha podido contra grandes como Portugal, se espera que pueda clasificar a cuartos de final.

¿Cuál es la preocupación para el próximo partido de Colombia contras Suiza en el Mundial 2026?

En medio de la felicidad tras la victoria que lleva a Colombia a los octavos de final, nació una preocupación por los jugadores, pues en redes circula la información sobre el viaje de Estados Unidos a Canadá.

La situación que preocupa a Colombia antes de enfrentar a Suiza
El detalle que preocupa a Colombia antes de enfrentar a Suiza. (AFP/ ULISES RUIZ9

Se dice que, los jugadores de Suiza competirán en el mismo estadio en el que clasificaron en los dieciseisavos y no tendrán que moverse como sí los colombianos, quienes deberán tener un viaje de cinco horas y tendrían un día menos de descanso.

De hecho, en los comentarios de ha dicho que los suizos han tenido ese tipo de ventajas.

Artículos relacionados

¿Cuál es la otra preocupación para la Selección Colombia?

Durante su partido contra Ghana, Colombia vivió el primer cambio a los siete minutos de juego, pues Jhon Córdoba habría sufrido una lesión muscular en su pierna izquierda.

El detalle que preocupa a Colombia antes de enfrentar a Suiza
Hinchas de Colombia cuestionan la ventaja que tendría Suiza. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Cuando esto pasó, nacieron las especulaciones sobre su futuro en lo que queda del Mundial 2026 y por eso, se ha dicho que puede que ya no juegue más, pero no se ha confirmado si esto podría pasar.

Por ahora, es una preocupación y se espera que digan si está en condiciones de jugar para el próximo partido y en los siguientes, en caso de clasificar a cuartos de final.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocido predictor del Mundial predijo el resultado del Colombia vs. Suiza tras acertar varios partidos Copa Mundial

Reconocido adivino del Mundial volvió a pronunciarse: así quedaría el partido de Colombia vs. Suiza

Oracle, conocido por acertar varios resultados del Mundial 2026, compartió su predicción para el duelo entre Colombia y Suiza.

¿Jhon Córdoba no volverá a jugar en el Mundial 2026? Mundial de fútbol

Golpe para la Selección Colombia: Jhon Córdoba le dice adiós al resto del Mundial 2026:

En las últimas horas, la Selección Colombia confirmó que el delantero no podrá volver a las canchas en lo que queda de Mundial.

Volvió a temblar en Colombia este sábado 4 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud? Viral

Volvió a temblar en Colombia este sábado 4 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud?

Nuevo sismo se sintió en Colombia, según lo anunció el Servicio Geológico colombiano este sábado 4 de julio.

Lo más superlike

La Liendra confesó el motivo de su mayor funada en redes sociales. La Liendra

La Liendra reveló cuál fue el motivo de su mayor funada en redes sociales: "Yo no soy irresponsable"

La Liendra aclaró que su decisión fue por respeto y para evitar cualquier riesgo, pero que a sus seguidores no les gustó el gesto.

Feid Feid

Feid sorprendió con un radical cambio de look: se rapó la cabeza y le dicen que quedó "guapo"

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium