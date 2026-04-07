Preocupación en Colombia: Suiza tendría una ventaja antes del partido de octavos de final

En la noche del viernes 3 de julio, Colombia clasificó a los octavos de final en la Copa Mundial 2026, luego de derrotar a Ghana con un gol a cero, pues fue Jhon Arias quien marcó esa victoria en el minuto 14 del primer tiempo.

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Desde que la tricolor eliminó al país africano, se está hablando mucho sobre su próximo encuentro que será contra Suiza, el martes 7 de julio a las 3:00 PM en el estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

Hasta el momento, los jugadores de la tierra del café han jugado en México y Estados Unidos, pues sería su primer partido en ese país norteamericano y desde ya hay algunas preocupaciones para ese próximo partido.

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Por ahora, se tiene la fe intacta de que la Selección no se dejará vencer y así como ha podido contra grandes como Portugal, se espera que pueda clasificar a cuartos de final.

¿Cuál es la preocupación para el próximo partido de Colombia contras Suiza en el Mundial 2026?

En medio de la felicidad tras la victoria que lleva a Colombia a los octavos de final, nació una preocupación por los jugadores, pues en redes circula la información sobre el viaje de Estados Unidos a Canadá.

El detalle que preocupa a Colombia antes de enfrentar a Suiza. (AFP/ ULISES RUIZ9

Se dice que, los jugadores de Suiza competirán en el mismo estadio en el que clasificaron en los dieciseisavos y no tendrán que moverse como sí los colombianos, quienes deberán tener un viaje de cinco horas y tendrían un día menos de descanso.

De hecho, en los comentarios de ha dicho que los suizos han tenido ese tipo de ventajas.

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¿Cuál es la otra preocupación para la Selección Colombia?

Durante su partido contra Ghana, Colombia vivió el primer cambio a los siete minutos de juego, pues Jhon Córdoba habría sufrido una lesión muscular en su pierna izquierda.

Hinchas de Colombia cuestionan la ventaja que tendría Suiza. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Cuando esto pasó, nacieron las especulaciones sobre su futuro en lo que queda del Mundial 2026 y por eso, se ha dicho que puede que ya no juegue más, pero no se ha confirmado si esto podría pasar.

Por ahora, es una preocupación y se espera que digan si está en condiciones de jugar para el próximo partido y en los siguientes, en caso de clasificar a cuartos de final.