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Jhon Arias publicó fotos al lograr primer gol oficial con la Selección Colombia: "En busca de más"

Jhon Arias se quedó con el protagonismo en el partido de Colombia vs. Ghana, razón por la que decidió inmortalizarlo con estas instantáneas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Jhon Arias
Jhon Arias publicó fotos al lograr primer gol oficial con la Selección Colombia | Foto Juan Mabromata / AFP.

No hay duda de que una de las estrellas del reciente partido de Colombia vs. Ghana fue Jhon Arias; el chocoano marcó el gol que definió este encuentro para pasar a los octavos de final en el Mundial 2026.

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¿Cuáles fotos compartió Jhon Arias tras marcar su primer gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Sobre el minuto 14, Jhon Arias logró hacer el gol que le dio la alegría a todos los colombianos de seguir soñando con la Copa Mundo. Este logro es sumamente importante en la carrera del futbolista de 28 años, ya que se trató de la primera anotación oficial siendo parte de la Selección Colombia en el torneo mundial.

Jhon Arias, quien juega en el Palmeiras de Brasil, no pudo contener la felicidad por su actuación con la selección. Entonces, hizo una publicación en sus redes sociales para recordarlo.

En Instagram, donde ya supera el millón de seguidores acumulados, Arias subió fotos del más reciente partido. En las instantáneas no solo está el jugador, también aparece su pequeña hija y compañeros de cancha.

Jhon Arias
Jhon Arias hizo su primer gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026 | Foto Juan Bromata / AFP.

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Asimismo, consignó su reacción al anotar su primer gol oficial con la Selección Colombia, agradeciendo a Dios y asegurando que busca mucho más.

"Dios de promesas, a ti sea siempre la gloria. Vamos en busca de más, estamos en octavos de final, Colombia", se lee en el post.

Entre las reacciones, Lucho Díaz le comentó a su colega que es un "crack", sin dejar de lado los cientos de mensajes que le escribieron al extremo derecho.

 

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia se prepara para un nuevo rival: Suiza. Tras su victoria contra Ghana, el combinado de Néstor Lorenzo tiene una nueva cita en el Mundial 2026.

El partido de Colombia vs. Ghana será el martes 7 de julio, la hora prevista para este encuentro deportivo es a las 3:00 p.m. y su transmisión se llevará a cabo en el Canal RCN.

Selección Colombia
Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 | Foto Carl Recine / AFP.

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Colombia deberá recuperar, pues Suiza es un rival que también espera avanzar a los cuartos de final. Por este motivo, expertos auguran un escenario complejo, debido a que los suizos tendrán más descanso, pero eso no es causa para desfallecer porque ambos equipos son parejos.

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