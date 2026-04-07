Cómo le ha ido a Suiza en el Mundial: ¿debe preocupar a Colombia? Esto dice la IA

Los colombianos no caben de la dicha, pues la Selección sigue avanzando en el Mundial 2026. Entre lo más nuevo, Colombia le ganó a Ghana y eso les dio el pase a los octavos de final.

Colombia se prepara para enfrentar a la selección de Suiza. El partido entre estas dos naciones está agendado para dentro de pocos días.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Suiza?

Colombia vs. Suiza se llevará a cabo el martes 7 de julio, lo que significa que a la tricolor le toca recomponer fuerzas para seguir creciendo en el Mundial 2026. El encuentro deportivo está previsto sobre las 3:00 p.m., hora Colombia, y estará en la transmisión del Canal RCN junto al cubrimiento de Deportes RCN.

Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 | Foto Carl Recine / AFP.

Mientras llega el día, Suiza se convirtió en el rival de Colombia y por eso es que muchos se preguntan cómo le ha ido al país europeo en la Copa Mundo.

Precisamente, la IA hizo su propio análisis en el que no solo se refirió a la selección Suiza, sino que también contestó si el combinado de Néstor Lorenzo debe preocuparse.

¿Cómo le a ido a Suiza en el Mundial?

Lo primero que dijo la IA es que Suiza ha sido una selección constante en las Copas del Mundo y aunque no se le considera una candidata a título, tampoco es un rival sencillo. En diferentes oportunidades ha llegado hasta octavos de final.

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En los mundiales más recientes, a Suiza le ha ido de la siguiente manera:

En 2014 llegó a octavos de final y fue eliminada por Argentina en tiempo extra.

En 2018 volvió a avanzar a octavos y cayó ante Suecia.

En 2022 alcanzó nuevamente los octavos, donde fue goleada por Portugal.

¿Colombia se debe preocupar con Suiza en el Mundial 2026?

En vista de lo mencionado con Suiza, la IA respondió si la selección Colombia se debe preocupar. La respuesta de la herramienta tecnológica es que sí, pero no porque sea una potencia mundial, sino porque es un rival muy ordenado.

Sin embargo, también tiene limitaciones. No suele ser una selección dominante en empuje ni genera muchas ocasiones de gol frente a rivales de alto nivel, según la inteligencia artificial.

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Para terminar, concluyó que Suiza merece respeto, pero no miedo. Es un rival incómodo, disciplinado y con experiencia mundialista, aunque en el papel Colombia tiene el potencial para superarlo si juega a su mejor nivel. Colombia debería enfocarse en evitar errores y mantener la intensidad durante los 90 minutos.