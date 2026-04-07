La Selección Colombia es tendencia, pues el combinado de Néstor Lorenzo pasó a octavos de final en el Mundial 2026 después de haberse enfrentado contra Ghana.

Se trató de un partido lleno de emoción y en redes sociales abundaron las reacciones, una de ellas de nada más y nada menos que el exarquero René Higuita.

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¿Cuál gol fue anulado en el partido de Colombia vs. Ghana?

Jhon Arias fue el encargado de darle la alegría a Colombia, pues sobre el minuto 14 hizo el gol que dejó el marcador en 1-0 contra el país africano. Sin embargo, hubo otra anotación que fue inválida y, por obvias razones, eso hizo que las opiniones surgieran.

Resulta que en el segundo tiempo Luis Díaz hizo un segundo gol que no fue válido en el Mundial 2026. Sobre el minuto 57, el guajiro logró la anotación, pero esta fue fuera de lugar. En vivo y en directo, quedó registrada la reacción que tuvo René Higuita, quien se encontraba en el Estadio de Kansas City viendo jugar a la tricolor.

René Higuita fue participante de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Con frustración, el exarquero y exparticipante de MasterChef Celebrity no pudo ocultar sus sentimientos tras el gol anulado de Lucho Díaz. Primero celebró, pero luego con su experiencia notó que el gol no fue válido y por ello es que Higuita no pasó desapercibido en las distintas plataformas de interacción social.

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Este es el video de la reacción de René Higuita en pleno Mundial 2026:

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia pasó a octavos de final del Mundial 2026 y debe prepararse para su nuevo rival: Suiza. El desempeño del combinado de Néstor Lorenzo ha dado mucho de qué hablar, aunque también se ha dicho que deben "apretar".

La Selección se enfrentará contra Suiza el martes 7 de julio en Vaucover, Canadá. Se estima que el partido es sobre las 3:00 de la tarde y se puede ver por las distintas pantallas del Canal RCN, incluyendo Deportes RCN.

La Selección Colombia en el Mundial 2026 | Foto Ulises Ruiz / AFP.

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¿Cómo le ha ido a Colombia en el Mundial 2026?

El desempeño de Colombia, hasta el momento, en el Mundial 2026 va de la siguiente manera: