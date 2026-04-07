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Richard Ríos sufrió una fuerte herida en la cabeza durante el partido de Colombia

El volante colombiano Richard Ríos sufrió un fuerte choque de cabezas contra un jugador de Ghana y terminó herido.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Preocupación por Richard Ríos: terminó con una fuerte herida en la cabeza tras el Colombia vs. Ghana
Richard Ríos sufrió una fuerte herida en la cabeza durante el partido de Colombia (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

La Selección Colombia volvió a hacer historia en la noche del viernes 3 de julio al derrotar a Ghana y asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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Con un nuevo triunfo, la Tricolor mantiene vivo el sueño de millones de colombianos que esperan ver al equipo levantar por primera vez la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todo fue alegría durante el compromiso. En los últimos minutos del encuentro, uno de los jugadores más destacados del combinado nacional sufrió un fuerte accidente que preocupó a la hinchada.

Se trata del mediocampista Richard Ríos, quien terminó con una visible herida en la cabeza tras un duro choque con un futbolista del conjunto africano.

Así quedó Richard Ríos tras el fuerte choque que sufrió en el partido de Colombia contra Ghana
Preocupación por Richard Ríos: terminó con una fuerte herida en la cabeza tras el Colombia vs. Ghana (Foto Charly Tribellau / AFP)

¿Qué le pasó a Richard Ríos en el partido de Colombia?

El incidente ocurrió durante los últimos minutos de los 90 reglamentarios, cuando Colombia buscaba mantener la victoria conseguida desde la primera parte.

En una jugada, Juan Fernando Quintero envió un balón al área para Richard Ríos, quien intentó conectar el pase de cabeza. En ese momento, el colombiano chocó con el defensor ghanés Gideon Mensah, en un impacto que dejó tendidos a ambos jugadores sobre el césped.

La peor parte se la llevó Richard Ríos, quien sufrió una c0rtadura en la cabeza y comenzó a sangrar de inmediato.

El cuerpo médico de la Selección Colombia ingresó rápidamente al terreno de juego para atender al volante, detener el sangrado y revisar que pudiera continuar sin mayores complicaciones.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que el futbolista tenía sangre en la parte superior de la cabeza, una imagen que generó preocupación entre los hinchas.

A pesar del fuerte golpe, Richard Ríos decidió seguir en el compromiso y permaneció en la cancha durante los minutos restantes y el tiempo de adición, demostrando su compromiso con el equipo en un partido decisivo.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha informado sobre una lesión de gravedad y todo indica que el jugador podrá continuar con normalidad en el torneo.

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¿Cuánto quedó el partido de Colombia vs. Ghana?

La Selección Colombia consiguió una importante victoria por 1-0 gracias a un gol de John Arias, anotado durante el primer tiempo.

Aunque la Tricolor generó varias intentos para ampliar la diferencia, el marcador no volvió a moverse.

Uno de los momentos más comentados fue el gol hecho por Luis Díaz, que habría significado el segundo tanto colombiano. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Con esta decisión arbitral, el delantero suma tres goles invalidados en lo que va del Mundial 2026 por posición adelantada.

Ahora, Colombia se prepara para afrontar los octavos de final con la ilusión de seguir avanzando y superar su mejor participación histórica en una Copa del Mundo.

El impactante golpe que sufrió Richard Ríos en el Colombia vs. Ghana lo dejó con una herida en la cabeza
Colombia se prepara para jugar su próximo partido contra Suiza en octavos de final (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)
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