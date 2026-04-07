Exentrenador de la Selección Colombia sorprendió con sus declaraciones tras la victoria contra Ghana

Carlos Queiroz, exentrenador de la Selección Colombia, causó furor con sus declaraciones tras el partido en el que la Selección que dirige quedó eliminada del Mundial 2026.

La Selección Colombia eliminó a Ghana, dirigida por Carlos Queiroz. (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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¿Qué dijo Carlos Queiroz sobre la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El portugués es el entrenador de Ghana, quien perdió el pasado 3 de julio uno por cero con Colombia en un partido bastante emocionante en el que la Selección parecía estar de local.

El DT dijo que el equipo comandado por James Rodríguez y Luis Díaz tiene mucho potencial para seguir avanzando en la competencia y que le gustaría verla como campeona del mundo.

Queiroz también expresó la calidad de los jugadores línea por línea y resaltó el gran respaldo de la hinchada colombiana que estuvo presente en Kansas.

Luego del triunfo, Colombia se prepara para enfrentar el próximo martes a la Selección de Suiza por los octavos de final.

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Recordemos que Carlos fue entrenador de la Selección nacional de mayores del 2019 al 2020 y fue despedido luego de la aparatosa derrota contra Ecuador por seis a uno y la goleada contra Uruguay en Barranquilla que finalmente costó el cupo a la copa del Mundo de Qatar 2022.

Por la otra llave del grupo, Argentina le ganó a Cabo Verde en un sorprendente partido que se fue hasta tiempo extra y Egipto eliminó a Australia en la tanda de penales.

Si todo le sale bien al profesor Néstor Lorenzo y a Scaloni en esta fase, podríamos presenciar un Colombia VS Argentina en una Copa del Mundo, lo que genera mucha ilusión en los seguidores del fútbol.

El recuerdo de su paso por la Selección aún está fresco en la memoria de los aficionados.

Aunque su ciclo terminó de manera abrupta, Queiroz dejó huella como un técnico que intentó modernizar el estilo de juego y darles protagonismo a nuevas figuras.

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Sus declaraciones, llenas de reconocimiento hacia los jugadores colombianos, se interpreta por los internautas como un gesto de respeto y admiración hacia un grupo que hoy vive un momento de ilusión mundialista.

Para él, el respaldo en las tribunas es un factor determinante que potencia el rendimiento de los futbolistas y que convierte cada partido en una experiencia única.

Ese reconocimiento conecta con la pasión de los seguidores, quienes sienten que su presencia marca diferencia en el camino de la Selección.