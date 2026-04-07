’Jesús’ apareció tras la victoria de Colombia: “Nana Kwaku Bonsam no pudo contra nosotros”
En redes circula un particular video de la “aparición de Jesús” tras la victoria de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026.
Colombia clasificó a octavos de final en el Mundial FIFA 2026 tras vencer a Ghana con un gol que hizo Jhon Arias en el minuto 14 durante el primer tiempo, pues fue el gol de la victoria.
Aunque para algunos había un temor de que la tricolor perdiera contra el país africano debido a que un líder espiritual estaba haciendo su trabajo para que su país clasificara, otros no tuvieron miedo y no dejaron que se perdiera la fe.
De hecho, el país volvió a creer en la Selección y ahora más que nunca están convencidos de que pueden llegar muy lejos en este torneo, de hecho, expertos del fútbol dicen lo mismo y ven a un equipo muy fuerte para competir lo que queda del mundial.
Tras la clasificación de la tricolor, no se espera menos de los colombianos con sus reacciones y por eso, han dado contenido para redes sociales, haciendo reír por sus ocurrencias, pues ya publicaron la razón por la que el líder espiritual de Ghana no pudo contra nosotros.
¿Cuál es el video de Jesús en el partido de Colombia Vs Ghana en el Mundial 2026?
En las plataformas digitales está circulando un video de “Jesús” celebrando el triunfo de la Selección Colombia ante Ghana en el Mundial 2026.
En el clip se ve que un creador de contenido que se viste de Jesús por su supuesto parecido, baila tras la victoria de la tricolor junto a otros colombianos en la tribuna luego de que terminara el partido.
Por supuesto esto generó risas, porque dijeron que su presencia hizo que los poderes de Nana Kwaku Bonsam no pudiera contra nosotros.
¿Qué pasó durante el partido de Colombia Vs Ghana en el Mundial 2026?
Lo que sí, es que para muchos fueron extraños todos los sucesos que ocurrieron durante el primer tiempo en el partido de Colombia Vs Ghana durante la clasificación de a octavos de final en el Mundial 2026.
Primero, en el minuto 7, Jhon Córdoba presentó una lesión muscular y fue reemplazado; cinco minutos después, Ghana también tuvo un cambio.
Al minuto, Jhon Arias tuvo tarjeta amarilla, pero, en el minuto 14 marcó el gol que les regaló la clasificación.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike