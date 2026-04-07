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Nana Kwaku Bonsam se pronunció tras la victoria de Colombia contra Ghana

En redes circulan videos en donde supuestamente Nana Kwaku Bonsam aparece con colombianos tras la victoria contra Ghana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así reaccionó Nana Kwaku Bonsam después de que Colombia eliminara a Ghana
Nana Kwaku Bonsam reaccionó a la victoria de Colombia contra Ghana. (Darrian Traynor-AFP/ JUAN MABROMATA)

En la noche del pasado viernes 3 de julio, Colombia se enfrentó ante Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026 y tras ganarle uno a cero, la tricolor clasifica a los octavos de final en este importante evento deportivo.

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Sin duda, fue un maravilloso partido que hoy, tiene feliz a todos los colombianos, pues había un gran temor y era el trabajo de Nana Kwaku Bonsam, el líder espiritual del país africano, hiciera un trabajo en contra de la tricolor.

Sin embargo, se sabe que ese solo fue un miedo, ya que la Selección marcó un gol, además del que fue anulado por un fuera de lugar; de hecho, los colombianos se robaron las miradas en todo el mundo, ya que pusieron a hablar a más de un experto.

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Por ahora, tras la victoria de Colombia contra Ghana, hay video circulando en redes, en donde supuestamente la hincha de los cafeteros puso a bailar al sujeto en mención.

¿Cuáles son los videos en donde supuestamente Nana Kwaku Bonsam bailó con colombianos?

Luego de la victoria de Colombia VS Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026, en redes empezaron a circular videos en donde se ve la hinchada de la tricolor bailando con el supuesto líder espiritual africano.

Nana Kwaku Bonsam reaccionó a la victoria de Colombia contra Ghana
El líder espiritual de Ghana se pronunció tras la victoria de Colombia. (AFP/ Odd ANDERSEN)

En los clips se ven que él está disfrutando lanzando su polvo mágico y se dijo que los colombianos lo distrajeron para que no trabajara en contra.

Sin embargo, algunos dicen que no es él, pero el mismo hombre salió en las pantallas tras el partido de los latinos contra su equipo.

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Por ahora, para otros, este habría sido su pronunciamiento tras la derrota de su país, pues hasta él mismo había dicho que Argentina saldría eliminado por el juego de Cabo Verde.

¿Qué fue lo que supuestamente dijo Nana Kwaku Bonsam sobre Argentina tras fallar su predicción?

En redes ha estado circulando lo que supuestamente habría dicho el líder espiritual de Ghana tras la victoria de Argentina a octavos de final en la Copa Mundial 2026; pues había mencionado que, Cabo Verde eliminaría al país latino.

El líder espiritual de Ghana se pronunció tras la victoria de Colombia
Así reaccionó Nana Kwaku Bonsam después de que Colombia eliminara a Ghana. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Pero, esto no fue así, ya que el equipo de Messi le ganó dos a uno, aunque se supo que no fue un equipo fácil de vencer.

Por eso, dijo el hombre que, se habría presentado un fallo técnico, tras equivocarse en su predicción.

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