La Selección Colombia logró clasificar a los octavos de final en el Mundial 2026 luego de ganar contra la Selección de Ghana este viernes 3 de julio en Kansas, Estados Unidos.

¿Contra quién jugará Colombia tras pasar a octavos de final en el Mundial 2026?

Los cafeteros deberán enfrentarse contra la Selección de Suiza, quien pasó a los octavos de final luego de superar a la Selección de Argelia con un resultado 2-0.

Suiza es conocida por ser muy organizada tácticamente, por lo que, los expertos han señalado que este encuentro podría dar bastante de qué hablar, pues estaría bastante reñido.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Novia de Erling Haaland cautiva con fotos apoyándolo en el Mundial 2026

¿Cuándo volverá a jugar Colombia tras clasificar a octavos en el Mundial 2026?

La tricolor jugará nuevamente el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m, hora Colombia, el cual podrás disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN.

Asimismo, si deseas verlo por medio de dispositivos móviles lo puedes hacer a través de la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.