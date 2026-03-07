¿Cuándo volverá a jugar Colombia y contra quién en el Mundial 2026?
Detalles del próximo partido de Colombia tras clasificar a los octavos de final en el Mundial 2026.
La Selección Colombia logró clasificar a los octavos de final en el Mundial 2026 luego de ganar contra la Selección de Ghana este viernes 3 de julio en Kansas, Estados Unidos.
¿Contra quién jugará Colombia tras pasar a octavos de final en el Mundial 2026?
Los cafeteros deberán enfrentarse contra la Selección de Suiza, quien pasó a los octavos de final luego de superar a la Selección de Argelia con un resultado 2-0.
Suiza es conocida por ser muy organizada tácticamente, por lo que, los expertos han señalado que este encuentro podría dar bastante de qué hablar, pues estaría bastante reñido.
¿Cuándo volverá a jugar Colombia tras clasificar a octavos en el Mundial 2026?
La tricolor jugará nuevamente el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m, hora Colombia, el cual podrás disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN.
Asimismo, si deseas verlo por medio de dispositivos móviles lo puedes hacer a través de la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike