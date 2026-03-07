Colombia pasó octavos de final: así reaccionó Jhon Arias tras marcar el único gol

En la noche de este viernes 3 de julio, Colombia se disputó su lugar en los octavos de final de La Copa Mundial FIFA 2026 contra Ghana en Kansas Estados Unidos; la tricolor vuelve a darle alegría al país cafetero.

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Precisamente, lograron ganarle al equipo africano marcando un gol contra cero; De hecho, hubo otra anotación de parte de Lucho Díaz en el segundo tiempo, pero este fue anulado debido a un fuera de lugar.

Este juego generó muchas emociones debido a las expectativas que había, ya que había un personaje de ese país que estaba generando terror entre los colombianos, pero esto no le alcanzó porque la fe nuestra patria estuvo siempre intacta.

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Durante el partido, pasaron muchas cosas que, e incluso, llevaron a Colombia y Ghana a romper un récord en la historia de los Mundiales, debido a lo que ocurrió durante los primeros minutos del primer tiempo.

¿Cómo fue la reacción de Jhon Arias tras clasificar por su gol contra Ghana?

Jhon Arias, el número uno de la Selección Colombia, fue el mediocampista que anotó el único gol de la tricolor en contra de Ghana en la clasificación para los octavos de final de La Copa Mundial 2026.

La emotiva reacción de Jhon Arias tras el gol que clasificó a Colombia a octavos. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Gracias a su juego, hoy, los colombianos celebran este triunfo que une al país, pues muchos preferían no tener tantas expectativas, pero Colombia está jugando como nunca en este importante evento deportivo.

Por eso mismo, la reacción de Arias fue de mucha felicidad, pues apenas sonó el último pito de esta noche, él se reunió con sus demás compañeros y los únicos que hizo fue sonreír con mucha esperanza y nobleza.

¿Qué pasó durante el partido de Colombia Vs Ghana en el Mundial 2026?

Este partido de Colombia VS Ghana hizo historia, pues durante los primeros 15 minutos, hubo dos cambios, uno para la tricolor y otro para el equipo africano, pues el 9 de nuestra Selección se lesionó en el minuto 7 del primer tiempo.

Así celebró Jhon Arias el gol que llevó a Colombia a octavos de final. (AFP/ Odd ANDERSEN)

En el minuto 12, Marvin Senaya, de Ghana, fue reemplazo por Alidu Seidu; por eso, ambos países rompen récord debido a que nunca antes se había visto que los dos rivales presentaran cambios antes de los primeros 15 minutos.

Sin embargo, tras su tarjeta amarilla, en el minuto 14, Arias logró marcar el amado gol que en este momento tiene a los colombianos celebrando.