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Andrea Valdiri reveló las complicaciones que ha tenido para llevar donaciones a Venezuela

Andrea Valdiri apareció en sus redes contando con detalles de lo difícil que ha sido llevar las donaciones a Venezuela.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Andrea Valdiri rompió el silencio sobre los problemas para llevar ayuda humanitaria a Venezuela
Andrea Valdiri contó el difícil reto que enfrentó para hacer llegar las donaciones a Venezuela. (Foto/ Canal RCN - freepik)

Tras la tragedia que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, tras dos fuertes sismos de magnitud de 7.5 y 7.2, el mundo se ha unido para ayudarlos en medio de la emergencia.

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Por eso, creadores de contenido de Latinoamérica han unido fuerzas e incluso para ir hasta el país vecino y llevar muchas donaciones y ese es el caso de Andrea Valdiri , quien confirmó dos dais después del desastre que viajaría hasta allí para aportar su granito de arena.

No solo ha sido ella, sino otras figuras públicas que se han puesto la 10 para donar lo necesario, en el caso de Aida Victoria Merlano , ella dijo que envió colchones y más objetos que se han requerido para atender la emergencia.

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Otros influencers han revelado la millonaria suma que han dado para comprar lo que se necesita, como alimentos, agua y herramientas quirúrgicas para atender los casos de urgencias.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las dificultades que ha tenido para llevar las donaciones a Venezuela?

Andrea Valdiri apareció en sus historias de Instagram en horas de la tarde de este viernes 3 de julio y dijo que, por lo que ha estado ocupada, no ha dado detalles.

Andrea Valdiri contó el difícil reto que enfrentó para hacer llegar las donaciones a Venezuela
Andrea Valdiri explicó qué complicó el traslado de las donaciones a Venezuela. (Foto/Canal RCN)

Sin embargo, detalle que ha viajado en carro desde la Guajira; Explicó que está en Maicao y desde ahí está viajando, pasando por Riohacha y que hizo papeles de su camioneta para poder llegar a Venezuela.

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Explicó que, todo lo que tiene que donar debe pasar por la aduana para que verifiquen todo lo que lleva y ese es un proceso de ocho horas, ósea, todo un día.

¿Qué más explicó Andrea Valdiri sobre su viaje a Venezuela para llevar las donaciones?

Andrea Valdiri explicó qué complicó el traslado de las donaciones a Venezuela
Andrea Valdiri rompió el silencio sobre los problemas para llevar ayuda humanitaria a Venezuela. (Foto/Canal RCN)

Andrea Valdiri dijo que, durante su viaje, se detuvo porque hubo un paro de indígenas y alcanzó un sentimiento de angustia, pero que, afortunadamente todo se resolvió, además que se le han presentado las personas correctas.

Por eso mencionó que una persona le ha ayudado con todo el tema del papeleo, para ir agilizando y le abren el camino, pero fue claro al decir que es un poco complicado poder llevar cosas al vecino país.

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