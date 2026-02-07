Andrea Valdiri contó el inesperado apoyo que recibió para llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Andrea Valdiri se pronunció luego de emprender su viaje hacia Venezuela para entregar ayuda humanitaria a las personas afectadas por los dos terremotos registrados el pasado 25 de junio.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre la ayuda que llevó a Venezuela?

La creadora de contenido barranquillera compartió nuevos detalles sobre la misión y reveló cómo logró reunir el apoyo necesario para transportar las donaciones hasta el país vecino.

"Cada vez que hago una labor social el ojo me brilla", comentó la influenciadora.

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A través de sus redes sociales, la barranquillera explicó que este proyecto enfrentó varios obstáculos antes de hacerse realidad, ya que inicialmente no contaba con los camiones ni con todos los permisos necesarios para movilizar la ayuda.

Andrea Valdiri reveló quién hizo posible llevar 100 toneladas de ayuda a Venezuela. (Foto: Canal RCN)

Durante una de sus publicaciones, Andrea Valdiri contó que después de compartir públicamente su intención de viajar con ayudas humanitarias comenzaron a aparecer personas interesadas en apoyar la iniciativa.

Según explicó, una pareja de esposos, propietarios de una empresa dedicada al transporte de alimentos hacia Venezuela, decidió comunicarse con ella para ofrecerle apoyo logístico y hacer posible el traslado de las donaciones.

"Llevamos entre cinco mulas. Hay 100 toneladas de comida, medicamentos, alimentos para perros, hay absolutamente de todo", expresó Andrea Valdiri.

Además, se conoció que la ayuda incluye agua potable, carpas, colchonetas que serán entregados directamente a las familias afectadas por la emergencia.

La barranquillera confirmó hace unos días que viajó junto a la ayuda para acompañar personalmente la entrega y verificar que los suministros lleguen a las familias que más los necesitan tras la emergencia provocada por los terremotos.