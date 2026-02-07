Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, ya convirtió a sus padres en abuelos

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, confirmó que sus padres ya se convirtieron en abuelos tras una reciente actualización sobre su vida familiar. Así lo descubrieron sus seguidores al percatarse de una divertida interacción con un particular post en redes sociales.

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¿Jenny López y Jhonny Rivera se convirtieron en padres?

Luego de meses de haber sellado su amor en el altar con el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, la joven cantante Jenny López se volvió viral en redes sociales tras una divertida interacción en una particular publicación.

El gesto de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, que refleja su amor por sus mascotas. (Foto Canal RCN).

Y es que durante meses, los seguidores de la pareja se han mostrado a la expectativa por saber si dentro de sus planes a corto o largo plazo está el convertirse en padres, algo común en las parejas de recién casados.

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Sin embargo, en diversas ocasiones ambos han manifestado que por lo pronto no lo consideran oportuno, argumentando que en la actualidad tener hijos implica una responsabilidad mucho mayor a como era en tiempos pasados.

En esta ocasión, Jenny llamó la atención al interactuar con un post en el que se afirma que las mascotas también pueden ser consideradas como hijos dentro del hogar. Bajo esa lógica, sus padres serían “abuelos”, ya que comparte mascotas con Jhonny Rivera.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Jenny López a la divertida afirmación?

La interacción de Jenny López no tardó en generar reacciones entre los seguidores, quienes lo tomaron con humor y lo vieron como parte del humor que caracteriza la reconocida pareja. Mientras tanto, el debate sobre si en el futuro planean tener hijos sigue abierta entre sus fanáticos.

Comentarios como: "Jajaja qué ocurrencia, entonces ya son abuelos oficiales", "Me encanta la forma en que se toman todo con humor", "Eso fue demasiado tierno, me cae bien esta pareja", estuvo divertido", "Si así cuidan a las mascotas, serían buenos padres", fueron algunos de los que destacaron entre cientos.