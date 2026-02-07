Ella es la novia seis años mayor que Jude Bellingham, el jugador que cautivó las redes sociales

El Mundial 2026 ha convertido a varios futbolistas en tendencia por su personalidad, carisma y apariencia, despertando el interés de millones de seguidores alrededor del mundo.

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Uno de ellos es Jude Bellingham, quien además de ser una de las principales estrellas de Inglaterra, se ha convertido en uno de los jugadores más comentados en redes sociales.

Su atractivo físico y personalidad han hecho que muchos usuarios quieran conocer más sobre su vida personal, especialmente sobre la mujer que ha conquistado su corazón.

Ella es la novia de Jude Bellingham: le lleva seis años al jugador que conquistó las redes (Foto Richard Pelham / AFP)

¿Quién es Jude Bellingham?

Jude Bellingham nació el 29 de junio de 2003 y, con apenas 23 años, ya es considerado uno de los mejores centrocampistas del fútbol mundial.

El inglés juega actualmente para el Real Madrid y es una de las grandes figuras de la selección de Inglaterra, con la que disputa el Mundial 2026.

Además de su rendimiento deportivo, Bellingham ha ganado una enorme popularidad en redes sociales, donde miles de aficionados comentan constantemente sobre su personalidad y apariencia.

Jude Victor William Bellingham es un futbolista británico (Foto Richard Pelham / AFP)

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¿Quién es Ashlyn Castro, la novia de Jude Bellingham?

La pareja del futbolista es Ashlyn Castro, una influencer, modelo y creadora de contenido estadounidense de 28 años, seis años mayor que el jugador inglés.

Ashlyn suma más de 700 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotografías de sus viajes, rutinas de belleza, moda, estilo de vida y los diferentes eventos a los que asiste.

Según medios internacionales, la pareja habría comenzado a conocerse a finales de 2024 mediante Raya, una exclusiva aplicación de citas utilizada por celebridades.

Los rumores tomaron fuerza cuando Ashlyn fue vista junto a los padres de Jude durante un partido del Real Madrid a comienzos de 2025. Además, seguidores notaron que ambos ya interactuaban en Instagram desde noviembre de 2024.

Antes de ser vinculada con Bellingham, Ashlyn también fue relacionada sentimentalmente con el actor estadounidense Michael B. Jordan, protagonista de películas como Sinners.

De acuerdo con revistas internacionales, ambos fueron fotografiados juntos en un evento privado en Los Ángeles a finales de 2017, incluso en algunas imágenes ella aparecía sentada sobre las piernas del actor.

Sin embargo, ni Michael B. Jordan ni Ashlyn Castro confirmaron en ese momento que hubieran mantenido una relación sentimental.