Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprende en el Mundial 2026

La novia del delantero se volvió viral en las redes sociales tras ser vista en el Mundial 2026, apoyando a la Selección de España.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprenden en el Mundial 2026
¿Quién es la bella novia de Lamine Yamal? | AFP: Manaure Quintero

El nombre de Lamine Yamal se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido delantero, sino también, por su gran desempeño con la Selección de España.

Así también, los hinchas del fútbol se han sorprendido con la presencia de la bella novia de Lamine, quien ha desatado todo tipo de reacciones.

Artículos relacionados

¿Quién es la bella novia de Lamine Yamal, el delantero español?

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprenden en el Mundial 2026
Ella es Inés García, la novia de Lamine Yamal. | AFP: Florencia Tan Jun

El nombre de Inés García se ha convertido en centro de atención mediática por ser una de las mujeres que más ha captado la atención por parte de los hinchas del fútbol en el Mundial 2026.

En la actualidad, Inés es la actual pareja de Lamine Yamal con quien ha sido vista en varias ocasiones y, de igual forma, se han convertido en una de las parejas más destacadas del entretenimiento internacional.

Artículos relacionados

Inés cuenta es una reconocida creadora de contenido digital de Sevilla, España y cuenta con más de 604 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagra, en la que comparte varios acontecimientos de su vida personal.

¿Cuál fue la fotografía de Inés García que captó la atención en el Mundial 2026?

Recientemente, se viralizó una fotografía de Inés García mediante las redes sociales en el que fue vista en uno de los anteriores partidos que tuvo la Selección de España.

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprenden en el Mundial 2026
Así ha captado la atención mediática Inés García. | AFP: Josep Lago

También, la creadora de contenido aprovechó la oportunidad para compartir varias fotografías en medio del partido que tuvo España con Uruguay.

Sin duda, uno de los comentarios que afirman la relación de Lamine con Inés, fue un comentario que hizo el futbolista en el que le expresó las siguientes palabras:

“Mi chica”, expresó Lamine Yamal en la descripción de la publicación.

¿Cómo ha sido la participación de la Selección de España en el Mundial 2026?

Desde luego, uno de los equipos preferidos por parte de los hinchas del fútbol es la Selección de España, quien se enfrenta este 2 de julio con el equipo de Austria.

Ambos equipos luchan por obtener el pase directo a los octavos de final y poder enfrentarse con los equipos que ya han sido clasificados.

¡No te pierdas el partido a través del Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ella es la novia de Jude Bellingham: le lleva seis años al jugador que conquistó las redes Copa Mundial

Ella es la novia seis años mayor que Jude Bellingham, el jugador que cautivó las redes sociales

La influencer estadounidense mantiene una relación con una de las grandes figuras de Inglaterra en el Mundial 2026.

Luis Fernando de la Fuente Mundial de fútbol

DT de España causa debate por sus declaraciones sobre la Selección Colombia “es candidata a ganar el Mundial”

En medio de una conferencia el director técnico resaltó a los jugadores de Colombia y mencionó detalles sobre la final del Mundial.

Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam? Luis Díaz

Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam?

El padre de Luis Díaz se ha convertido en centro de atención por su viral oración tras predicciones del chamán de Ghana.

Lo más superlike

Andrea Valdiri emocionó al mostrar cómo logró cumplir su misión humanitaria en Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri contó el inesperado apoyo que recibió para llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Andrea Valdiri reveló cómo consiguió apoyo para llevar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium