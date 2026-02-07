El nombre de Lamine Yamal se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido delantero, sino también, por su gran desempeño con la Selección de España.

Así también, los hinchas del fútbol se han sorprendido con la presencia de la bella novia de Lamine, quien ha desatado todo tipo de reacciones.

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¿Quién es la bella novia de Lamine Yamal, el delantero español?

Ella es Inés García, la novia de Lamine Yamal. | AFP: Florencia Tan Jun

El nombre de Inés García se ha convertido en centro de atención mediática por ser una de las mujeres que más ha captado la atención por parte de los hinchas del fútbol en el Mundial 2026.

En la actualidad, Inés es la actual pareja de Lamine Yamal con quien ha sido vista en varias ocasiones y, de igual forma, se han convertido en una de las parejas más destacadas del entretenimiento internacional.

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Inés cuenta es una reconocida creadora de contenido digital de Sevilla, España y cuenta con más de 604 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagra, en la que comparte varios acontecimientos de su vida personal.

¿Cuál fue la fotografía de Inés García que captó la atención en el Mundial 2026?

Recientemente, se viralizó una fotografía de Inés García mediante las redes sociales en el que fue vista en uno de los anteriores partidos que tuvo la Selección de España.

Así ha captado la atención mediática Inés García. | AFP: Josep Lago

También, la creadora de contenido aprovechó la oportunidad para compartir varias fotografías en medio del partido que tuvo España con Uruguay.

Sin duda, uno de los comentarios que afirman la relación de Lamine con Inés, fue un comentario que hizo el futbolista en el que le expresó las siguientes palabras:

“Mi chica”, expresó Lamine Yamal en la descripción de la publicación.

¿Cómo ha sido la participación de la Selección de España en el Mundial 2026?

Desde luego, uno de los equipos preferidos por parte de los hinchas del fútbol es la Selección de España, quien se enfrenta este 2 de julio con el equipo de Austria.

Ambos equipos luchan por obtener el pase directo a los octavos de final y poder enfrentarse con los equipos que ya han sido clasificados.

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