Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam?

El padre de Luis Díaz se ha convertido en centro de atención por su viral oración tras predicciones del chamán de Ghana.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam?
¿Cuál es el video que compartió Mané Díaz? | AFP: Daniel Muñoz y Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam?

El nombre de Mané Díaz, padre de Luis Díaz, extremo izquierdo de la Selección Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras un video en el que compartió su oración frente a su apoyo con la tricolor.

Por ello, los internautas han generado todo tipo de reacciones con el video de Mané Díaz frente a las predicciones compartidas por Nana Kwaku Bonsam, el chamán de Ghana.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que se viralizó de Mané Díaz frente al próximo partido de Colombia con Ghana?

Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam?
¿Quién es el padre de Luis Díaz? | AFP: Evaristo Sa

Hace varias semanas, Mané Díaz compartió un video en sus redes en el que realizó una oración, expresándole todo su apoyo a la Selección Colombia.

Por ello, los internautas han desatado todo tipo de reacciones al respecto frente al video de la oración de Mané, el cual lo han asociado con las respectivas predicciones que ha hecho Nana Kwaku Bonsam, conocido por ser el espiritista de Ghana.

Artículos relacionados

Así también, los hinchas del fútbol han compartido todo tipo de predicciones al respecto a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por el apoyo que Mané le ha manifestado a la tricolor en varias ocasiones.

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam y por qué ha tenido gran viralidad en el Mundial 2026?

Desde que inició el Mundial 2026, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con las distintas predicciones que ha hecho Nana Kwaku Bonsam, el chamán de Ghana.

La razón principal por la que Nana Kwaku acaparó la atención mediática en las redes sociales fue por un controversial comentario que compartió sobre Harry Kane, el delantero de Inglaterra.

Se viraliza video de Mané Díaz orando tras partido de Colombia y Ghana: ¿habló de Nana Kwaku Bonsam?
¿Cuál video se viralizó de Mané Díaz? | AFP: Nelson Almeida

De igual modo, el chamán ha generado todo tipo de reacciones por parte de los hinchas colombianos, quienes, algunos de ellos, fueron a la montaña de Monserrate en la ciudad de Bogotá para contrarrestar los supuestos análisis compartidos por parte de Nana Kwaku Bonsam.

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo partido de la Selección Colombia con Ghana?

El próximo viernes 3 de julio, los hinchas del fútbol se podrán conectar a través de la pantalla del Canal RCN en el horario de las 8:30 p.m.

¡No te pierdas los partidos de la Selección Colombia a través del Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ella es la novia de Jude Bellingham: le lleva seis años al jugador que conquistó las redes Copa Mundial

Ella es la novia seis años mayor que Jude Bellingham, el jugador que cautivó las redes sociales

La influencer estadounidense mantiene una relación con una de las grandes figuras de Inglaterra en el Mundial 2026.

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprenden en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprende en el Mundial 2026

La novia del delantero se volvió viral en las redes sociales tras ser vista en el Mundial 2026, apoyando a la Selección de España.

Luis Fernando de la Fuente Mundial de fútbol

DT de España causa debate por sus declaraciones sobre la Selección Colombia “es candidata a ganar el Mundial”

En medio de una conferencia el director técnico resaltó a los jugadores de Colombia y mencionó detalles sobre la final del Mundial.

Lo más superlike

Andrea Valdiri emocionó al mostrar cómo logró cumplir su misión humanitaria en Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri contó el inesperado apoyo que recibió para llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Andrea Valdiri reveló cómo consiguió apoyo para llevar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium