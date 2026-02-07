El nombre de Mané Díaz, padre de Luis Díaz, extremo izquierdo de la Selección Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras un video en el que compartió su oración frente a su apoyo con la tricolor.

Por ello, los internautas han generado todo tipo de reacciones con el video de Mané Díaz frente a las predicciones compartidas por Nana Kwaku Bonsam, el chamán de Ghana.

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¿Cuál fue el video que se viralizó de Mané Díaz frente al próximo partido de Colombia con Ghana?

¿Quién es el padre de Luis Díaz? | AFP: Evaristo Sa

Hace varias semanas, Mané Díaz compartió un video en sus redes en el que realizó una oración, expresándole todo su apoyo a la Selección Colombia.

Por ello, los internautas han desatado todo tipo de reacciones al respecto frente al video de la oración de Mané, el cual lo han asociado con las respectivas predicciones que ha hecho Nana Kwaku Bonsam, conocido por ser el espiritista de Ghana.

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Así también, los hinchas del fútbol han compartido todo tipo de predicciones al respecto a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por el apoyo que Mané le ha manifestado a la tricolor en varias ocasiones.

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam y por qué ha tenido gran viralidad en el Mundial 2026?

Desde que inició el Mundial 2026, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con las distintas predicciones que ha hecho Nana Kwaku Bonsam, el chamán de Ghana.

La razón principal por la que Nana Kwaku acaparó la atención mediática en las redes sociales fue por un controversial comentario que compartió sobre Harry Kane, el delantero de Inglaterra.

¿Cuál video se viralizó de Mané Díaz? | AFP: Nelson Almeida

De igual modo, el chamán ha generado todo tipo de reacciones por parte de los hinchas colombianos, quienes, algunos de ellos, fueron a la montaña de Monserrate en la ciudad de Bogotá para contrarrestar los supuestos análisis compartidos por parte de Nana Kwaku Bonsam.

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo partido de la Selección Colombia con Ghana?

El próximo viernes 3 de julio, los hinchas del fútbol se podrán conectar a través de la pantalla del Canal RCN en el horario de las 8:30 p.m.

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