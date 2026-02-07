El director técnico de la selección de España se pronunció en una rueda de prensa este miércoles 1 de julio previo al partido contra Austria. Durante su intervención habló sobre la Selección Colombia y elogió su alto nivel deportivo.

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Luis Fernando de la Fuente reconoció que Colombia le ganó a España en ocasiones anteriores (FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

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¿Qué dijo el director técnico de España, Luis Fernando de la Fuente, sobre la Selección Colombia?

El español dio a conocer su posición sobre ‘la tricolor’ durante su reunión con los medios, previo al partido por los dieciseisavos de final que se jugará este jueves 2 de julio en el estadio de Los Ángeles.

Durante su declaración, Luis Fernando de la Fuente, recordó que Colombia le ha ganado a España en ocasiones anteriores y afirmó que la tricolor puede ser candidata para ganar el Mundial 2026.

“Ha sido una de las dos selecciones que nos ha ganado. Si no la metí entre las candidatas hasta ahora, lo hago ahora”.

El español también habló de la calidad del equipo de Colombia en cuanto a sus jugadores y su dirección técnica:

“Creo que tiene un nivel altísimo, con futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos, y luego con una capacidad futbolística y calidad técnica muy alta”.

Luis Fernando de la Fuente hizo alusión al partido amistoso jugado el 22 de marzo de 2024 en el estadio Olímpico de Londres en el que Colombia ganó 3-0 (FOTO POR CARL DE SOUZA/AFP).

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¿Cuál fue la ocasión a la que se refería el director técnico de España, Luis Fernando de la Fuente, dónde Colombia derrotó a su equipo?

Luis Fernando de la Fuente hizo alusión al partido amistoso del 22 de marzo de 2024 en el estadio Olímpico de Londres. En esa ocasión, Colombia le ganó a España 3-0 con un gol de Daniel Muñoz.

Este partido fue la última derrota de la selección española. Desde aquel entonces, el equipo ibérico lleva una racha de 34 partidos consecutivos sin ser derrotado durante el tiempo reglamentario. Es decir, no ha perdido ningún partido y no ha necesitado tiempo suplementario para ganar.

Además, el técnico español terminó su intervención haciendo referencia a los buenos delanteros con los que cuenta el equipo colombiano y concluyó que son parte de un gran equipo.

¿Qué les espera a España y Colombia en Mundial 2026?

Si España le gana a Austria en el partido del 2 de julio, los ibéricos pasarán a octavos de final y tendrán que enfrentarse con el ganador del compromiso entre Croacia y Portugal.

En el caso de Colombia, si 'la tricolor' derrota a Ghana en el partido del viernes 3 de julio, pasará a octavos de final y jugará con el ganador del duelo entre Suiza y Argelia.