El exfutbolista de Países Bajos Mats Grotenberg sufrió un lamentable accidente el jueves 25 de junio que le quitó la vida tras tener una colisión con un bote mientras nadaba en el lago Mookerplas.

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La policía local se encuentra investigando cómo fue la muerte del exfutbolista Mats Grotenberg (Foto por Freepik).

¿Quién era Mats Grotenberg, el exfutbolista noruego que falleció?

Mats Grotenberg nació en 1998, fue un reconocido futbolista neerlandés que jugaba en la posición de defensa central. También fue ayudante de su padre Ronald como entrenador de equipo amateur GVA. Durante sus últimos años jugó en el club Jonge Kranch. Sin embargo, se retiró del mundo del fútbol por una lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a dejar las canchas.

También se dedicó a la actuación y participó en diferentes programas de televisión como exconcursante de ‘The Bachelorette’, en el que se convirtió en uno de los personajes más populares de la temporada.

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¿Cómo falleció Mats Grotenberg, el exfutbolista noruego?

Según informó la policía, el deportista falleció tras ser impactado por una embarcación mientras naba en lago Mookerplas en la localidad de Middelaar, que se encuentra ubicada en la provincia de Limburgo. Mats Grotenberg no pudo ser salvado a pesar de la pronta respuesta de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los reportes, un sospechoso ya fue detenido por la policía y se han iniciado las labores de investigación.

La muerte ocurrió tras un accidente mientras el deportista se encontraba nadando y un barco chocó con él (Foto por Freepik).

¿Qué legado deja Mats Grotenberg en el mundo deportivo?

El exfutbolista y participante de realities es recordado por marcar el gol que le dio la victoria al equipo USV Hércules contra el equipo Ajax, durante la Copa de los Países Bajos en el año 2023.

Mats Grotenberg fue inscrito en el Salón de la fama de Hércules tras marcar este gol durante el tiempo añadido en el estadio de Galgenwaard que está ubicado en la ciudad de Utrecht. Hércules se encontraba en la cuarta división del fútbol neerlandés cuando su equipo logró la victoria.

El deportista ascendió poco a poco a las categorías juveniles del PSV, el Vitesse, y jugó para el TOP Oss.