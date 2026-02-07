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Alejandra Salguero, ex de Tebi, reapareció en redes y mostró una cicatriz en su rostro: ¿qué le pasó?

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales y mostró una cicatriz en el rostro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué le pasó a Alejandra Salguero? reaparece y muestra cicatriz en su rostro
¿Qué le pasó a Alejandra Salguero? reaparece y muestra cicatriz en su rostro (Foto Canal RCN).

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales y mostró una cicatriz en el rostro mientras hablaba sobre su procedencia y el contexto en el que surgió, información que compartió con sus seguidores durante una dinámica en redes. La publicación generó reacciones entre quienes siguen su contenido.

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¿Por qué Alejandra Salguero apareció con una cicatriz en su rostro?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandra Salguero reveló el origen de una cicatriz que tiene en el rostro, al recordar un accidente ocurrido cuando tenía seis años. Esto, luego de que un internauta se mostrara interesado en saber qué le había ocurrido.

Alejandra Salguero muestra cicatriz y cuenta su origen
Alejandra Salguero muestra cicatriz y cuenta su origen. (Foto Canal RCN).

Según contó, todo pasó durante un apagón en su casa. En medio de la oscuridad, una persona que los cuidaba les entregó velas para iluminar el lugar. En ese momento, su hermano la llamó, ella volteó y, de forma accidental, la llama de la vela le causó una quemadura en la cara.

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La creadora de contenido explicó que la herida fue bastante grande en su momento, pero con el paso de los años ha sanado notablemente. Aunque hoy casi no es visible, aseguró que todavía puede notarse ligeramente dependiendo de la luz.

"Esta cicatriz me la hizo mi querido hermano cuando tenía seis años; se fue la luz y nos estaba cuidando una chica, ella nos dio velas a todos, y mi hermano me llamó y yo voltee, y me quemó la cara. Esto era gigante, era una cosa impresionante, ya no se ve tanto, pero se ve con la luz”

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Hasta el momento, Alejandra Salguero no ha dado más detalles sobre el hecho, aunque la publicación generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Alejandra Salguero al enterarse de la cicatriz en su rostro?

El reciente relato de Alejandra Salguero sobre el origen de una cicatriz en su rostro no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron de distintas maneras tras conocer la historia compartida por la creadora de contenido en sus redes sociales.

“Ay, no tenía idea de esa historia, qué fuerte”, “Lo importante es que está bien”, “No se le nota casi nada”, “Siempre la he admirado más por su naturalidad”, “Qué impresión ese accidente”, “Se ve hermosa igual”, fueron algunos de los comentarios.

Alejandra Salguero vuelve a redes con una cicatriz en su rostro y genera dudas
Alejandra Salguero vuelve a redes con una cicatriz en su rostro y genera dudas. (Foto Canal RCN).
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