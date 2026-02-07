Carla Giraldo se dejó contagiar de la fiebre mundialista: así vivió el último partido de Colombia

Carla Giraldo vivió el ambiente del último partido de la Selección Colombia y se dejó contagiar por la emoción mundialista que rodeó la jornada. La actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia compartió su experiencia durante el encuentro, en medio de la expectativa de los seguidores por el desempeño del equipo nacional que busca avanzar hacia la gran final.

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¿Cómo vivió Carla Giraldo el partido entre la Selección Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026?

Cada cuatro años el espíritu mundialista se apodera de todos los países alrededor del mundo para celebrar en conjunto la fiesta del futbol y esta vez no fue la excepción. Tal y como lo manifestó Carla Giraldo en su reciente publicación en redes sociales, aunque muchas personas no suelen ser fanáticas de este deporte, al llegar la Copa Mundial de la FIFA esta perspectiva cambia de inmediato.

En esta fecha se llevará a a cabo el partido de Colombia y Ghana. | AFP: Charly Tribellau

En el video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Carla Giraldo se mostró disfrutando del más reciente encuentro deportivo de la Selección Colombia que se llevó a cabo el pasado sábado 27 de junio contra Portugal.

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Así mismo, aseguró que esperaba con ansias el próximo encuentro deportivo entre la tricolor, quienes en esta ocasión se enfrentarán a Ghana el próximo viernes 3 de julio en territorio estadounidense.

“Contagiada de fiebre de futbol. con mi familia elegida en su Tribuna Club en El Campín. Ya quiero que sea viernes para ver a nuestro equipo jugar de nuevo. ¿Nos vemos allá? Ahora es cuando”

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¿A qué hora se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y Ghana?

El cuarto partido de la Selección Colombia se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos, en donde se enfrentarán contra Ghana, uno de los rivales más peculiares del Mundial 2026 por las costumbres que los rodean.

El encuentro deportivo que definirá el paso de la tricolor a octavos de final se llevará a cabo a las 8:30 p.m. hora Colombia y será transmitido por el Canal RCN y la app Canal RCN.