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Karina García y Kris R divirtieron a sus fans al ensayar cómo educarán a su bebé

Karina García y Kris R compartieron un curioso video en medio del embarazo de la influenciadora.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karina garcia y kris r
Karina García y Kris R sobre su bebé/Canal RCN

La influenciadora Karina García y el cantante Kris R causaron revuelo en redes sociales luego de presumir su embarazo con un curioso video.

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¿Karina García y Kris R están listos para ser papás?

La creadora de contenido y el artista dieron a conocer hace algunas semanas que están en la dulce espera de su primer bebé en conjunto, pues recordemos que la paisa tiene dos hijos: Isabella y Valentino, producto de relaciones anteriores.

karina garcia con kris r en su embarazo

A través de una de las redes sociales de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, donde suma millones de fanáticos, reveló un video junto al cantante en el que se mostraron bailando y cantando.

En el video se ven interpretando "Gamina" de Kris R, que tiene un lenguaje bastante explícito y toman el momento con humor asegurando que se están preparando para cantarle esas canciones a su bebé.

"Nosotros ensayando las canciones de cuna", escribió Karina sobre la publicación.

Con dicha publicación, Karina García hizo una reveladora confesión, que para muchos darían indicios del género del bebé.

"Me la tengo que aprender pa’ hacer dormir a nuestro bebé", agregó.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karina García y Kris R sobre el video en su embarazo?

Luego de su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde muchos señalaron que con ellos darían a entender que efectivamente Yina Calderón tendría razón y su bebé es niño.

karina garcia en europa

Sin embargo, Karina García dio a conocer que pronto harán la revelación y lo compartirán con sus fanáticos.

Asimismo, les comentaron lo mucho que elogian la complicidad que hay entre ellos y otros resaltaron lo mucho que le luce ese embarazo a la influenciadora.

Por ahora, la famosa pareja se encuentra en Europa, disfrutando de este continente con la compañía de los dos hijos de Karina García. Ambos han estado compartiendo algunas imágenes de su viaje.

"Yo sigo por acá en Europa buscándome par de moneditas y camellando pa' comprar los pañales y lo ropita de la chinguita", señaló Kris R en sus redes sociales luego del éxito que está teniendo su canción "Gamina".

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