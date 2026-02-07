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Nuevo sismo sacudió a Colombia en la tarde de este jueves: ¿cuál fue su magnitud y en dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en Colombia durante las horas de la tarde de este jueves 2 de julio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se registró un nuevo sismo en Colombia
Tembló de nuevo en Colombia este jueves. (Foto/ Freepik)

En horas de la tarde de este jueves 2 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en Colombia, tras una semana del fuerte temblor que sacudió a Venezuela y que se sintió en nuestro país.

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Precisamente, desde el pasado miércoles 24 de junio, el país vecino está en una emergencia humanitaria tras el terremoto que ha dejado a más de dos mil fallecidos, más de cinco mil heridos y desaparecidos que, con el paso de los días han sido hallados.

Durante esta urgencia en la que Latinoamérica se ha unido para auxiliar a los venezolanos, han sumado esfuerzos para donar todo lo necesario e incluso, voluntarios han viajado para ayudar con la entrega de objetos, alimentos y también para la búsqueda de personas y mascotas que siguen bajo los escombros.

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Por eso, los colombianos y otros países en latam están alerta de cualquier otro evento sísmico, por temor a que pueda pasar otra tragedia.

¿De cuanta fue la magnitud del temblor en Colombia en la tarde de este jueves?

De acuerdo con el boletín 1 del Servicio Geológico Colombiano, sobre la 1:52 de la tarde de este jueves 2 de julio, e Colombia se presentó un nuevo evento sísmico.

Nuevo sismo se sorprenderá a Colombia este jueves
Se registró un nuevo sismo en Colombia. (Foto/Freepik)

Su magnitud fue de 3,2, con profundidad de 30 km y su epicentro fue en Cimitarra – Santander; según comentarios, se sintió levemente en municipios de ese departamento, pues es donde más tiembla a diario.

Por ahora, no ha habido ningún temblor superior a una magnitud de 6.0 en el país, durante los últimos días; pues lo máximo ha sido de 5.2, según el SGC.

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¿Cuánto es la magnitud más alta de un sismo registrado en Colombia?

A través de las redes sociales, luego del sismo que sacudió a Venezuela, mucho se ha hablado sobre los temblores en Latinoamérica, ya que un día después de esta emergencia, tembló en otros países vecinos.

Tembló de nuevo en Colombia este jueves
Nuevo sismo se sorprendió a Colombia este jueves. (Foto/Freepik)

Es por esto que, se conoció en internet una escala de los sismos más fuertes que se han sentido en latam y Colombia ocupa el segundo puesto con el temblor de 8,8 de magnitud que se sintió el 31 de enero de 1906.

El primero es Chile, país que fue sacudido el 2 de mayo de 1960 con una magnitud de 9,5.

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