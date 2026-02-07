Nuevo sismo sacudió a Colombia en la tarde de este jueves: ¿cuál fue su magnitud y en dónde se sintió?

En horas de la tarde de este jueves 2 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en Colombia, tras una semana del fuerte temblor que sacudió a Venezuela y que se sintió en nuestro país.

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Precisamente, desde el pasado miércoles 24 de junio, el país vecino está en una emergencia humanitaria tras el terremoto que ha dejado a más de dos mil fallecidos, más de cinco mil heridos y desaparecidos que, con el paso de los días han sido hallados.

Durante esta urgencia en la que Latinoamérica se ha unido para auxiliar a los venezolanos, han sumado esfuerzos para donar todo lo necesario e incluso, voluntarios han viajado para ayudar con la entrega de objetos, alimentos y también para la búsqueda de personas y mascotas que siguen bajo los escombros.

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Por eso, los colombianos y otros países en latam están alerta de cualquier otro evento sísmico, por temor a que pueda pasar otra tragedia.

¿De cuanta fue la magnitud del temblor en Colombia en la tarde de este jueves?

De acuerdo con el boletín 1 del Servicio Geológico Colombiano, sobre la 1:52 de la tarde de este jueves 2 de julio, e Colombia se presentó un nuevo evento sísmico.

Se registró un nuevo sismo en Colombia. (Foto/Freepik)

Su magnitud fue de 3,2, con profundidad de 30 km y su epicentro fue en Cimitarra – Santander; según comentarios, se sintió levemente en municipios de ese departamento, pues es donde más tiembla a diario.

Por ahora, no ha habido ningún temblor superior a una magnitud de 6.0 en el país, durante los últimos días; pues lo máximo ha sido de 5.2, según el SGC.

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¿Cuánto es la magnitud más alta de un sismo registrado en Colombia?

A través de las redes sociales, luego del sismo que sacudió a Venezuela, mucho se ha hablado sobre los temblores en Latinoamérica, ya que un día después de esta emergencia, tembló en otros países vecinos.

Nuevo sismo se sorprendió a Colombia este jueves. (Foto/Freepik)

Es por esto que, se conoció en internet una escala de los sismos más fuertes que se han sentido en latam y Colombia ocupa el segundo puesto con el temblor de 8,8 de magnitud que se sintió el 31 de enero de 1906.

El primero es Chile, país que fue sacudido el 2 de mayo de 1960 con una magnitud de 9,5.