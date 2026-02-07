Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Él es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia: ¿de quién se trata?

Tras el próximo partido de Colombia y Ghana, internautas desatan opiniones tras conocer cuál es el futbolista de más baja estatura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia: ¿de quién se trata?
Este es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia. | AFP: Luis Acosta

En medio del próximo partido que tendrá la Selección Colombia con Ghana tras el objetivo de clasificar a los octavos de final, los hinchas del fútbol han desatado todo tipo de opiniones acerca de cuál es el futbolista de más baja estatura del equipo.

Artículos relacionados

¿Cuál es el futbolista colombiano de más baja estatura que está en el Mundial 2026?

Él es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia: ¿de quién se trata?
¿Quién es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia? | AFP: Luis Acosta

El futbolista que es de más baja estatura es Juan Fernando Quintero, quien es mediocampista en la selección Colombia y ha sorprendido por su amplia trayectoria profesional en este deporte.

En la actualidad, Juan Fernando Quintero tiene una estatura de aproximadamente 1.68, convirtiéndose como el jugador que sería de más baja estatura en la plantilla de futbolistas de la tricolor.

Él es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia: ¿de quién se trata?
Juan Fernando Quintero es el futbolista de más baja estatura de la tricolor. | AFP: Carmen Mandato

Desde luego, Juan Fernando Quintero se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo, en especial, por demostrar su gran talento dentro de la cancha.

Artículos relacionados

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo partido de la Selección Colombia con Ghana?

El próximo viernes 3 de julio, los hinchas del fútbol tendrán la posibilidad de ver uno de los partidos más esperados durante los 16avos de final.

La Selección Colombia se enfrentará con Ghana en el Arrohead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

La hora en la que se transmitirá el partido será en el horario de las 8:30 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN.

Así también, el partido será transmitido a través de la aplicación digital del Canal RCN, la cual puede ser descargada en los diferentes dispositivos, como Android y Apple.

¿Qué ocurre si Colombia gana o pierde con Ghana?

Cabe destacar en los 16avos de final, los respectivos equipos que se enfrentan luchan por obtener la mayor anotación de goles para clasificar a los octavos de final.

Por ello, si la Selección Colombia obtiene el triunfo con la Selección de Ghana, tendría la posibilidad de clasificar directamente a los octavos de final.

En caso de que la tricolor llegue a perder con el equipo de Ghana, no clasificaría a los octavos de final y llegaría a los 16avos de final en el Mundial 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Jugadores de Austria Copa Mundial

Él es el jugador más alto de la Copa Mundial del Fútbol 2026, ¿de quién se trata?

El portero mide 2.05 metros y pertenece a uno de los equipos que pasó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Duelo en la televisión: murió famoso actor en un trágico accidente, así se confirmó la noticia Talento internacional

Duelo en la televisión: murió famoso actor en un trágico accidente, así se confirmó la noticia

Se confirmó el fallecimiento del actor tras un grave accidente acuático y la noticia ha dejado un vacío en la televisión.

Se registró un nuevo sismo en Colombia Viral

Nuevo sismo sacudió a Colombia en la tarde de este jueves: ¿cuál fue su magnitud y en dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en Colombia durante las horas de la tarde de este jueves 2 de julio.

Lo más superlike

Shakira revive su meme más viral junto a su famosa prima Shakira

Shakira paraliza las redes al recrear su meme más viral junto a su famosa prima

Shakira causa conmoción en redes tras aparecer con su famosa prima, quien fue actriz y exreina de Colombia, recreando su meme viral.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium