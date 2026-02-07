En medio del próximo partido que tendrá la Selección Colombia con Ghana tras el objetivo de clasificar a los octavos de final, los hinchas del fútbol han desatado todo tipo de opiniones acerca de cuál es el futbolista de más baja estatura del equipo.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombiana se volvió viral por su gran parecido a Haaland: ¿es idéntica?

¿Cuál es el futbolista colombiano de más baja estatura que está en el Mundial 2026?

¿Quién es el futbolista de más baja estatura de la Selección Colombia? | AFP: Luis Acosta

El futbolista que es de más baja estatura es Juan Fernando Quintero, quien es mediocampista en la selección Colombia y ha sorprendido por su amplia trayectoria profesional en este deporte.

En la actualidad, Juan Fernando Quintero tiene una estatura de aproximadamente 1.68, convirtiéndose como el jugador que sería de más baja estatura en la plantilla de futbolistas de la tricolor.

Juan Fernando Quintero es el futbolista de más baja estatura de la tricolor. | AFP: Carmen Mandato

Desde luego, Juan Fernando Quintero se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo, en especial, por demostrar su gran talento dentro de la cancha.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Ella es la hermana de Erling Haaland que cautiva por su belleza en el Mundial 2026

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo partido de la Selección Colombia con Ghana?

El próximo viernes 3 de julio, los hinchas del fútbol tendrán la posibilidad de ver uno de los partidos más esperados durante los 16avos de final.

La Selección Colombia se enfrentará con Ghana en el Arrohead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

La hora en la que se transmitirá el partido será en el horario de las 8:30 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN.

Así también, el partido será transmitido a través de la aplicación digital del Canal RCN, la cual puede ser descargada en los diferentes dispositivos, como Android y Apple.

¿Qué ocurre si Colombia gana o pierde con Ghana?

Cabe destacar en los 16avos de final, los respectivos equipos que se enfrentan luchan por obtener la mayor anotación de goles para clasificar a los octavos de final.

Por ello, si la Selección Colombia obtiene el triunfo con la Selección de Ghana, tendría la posibilidad de clasificar directamente a los octavos de final.

En caso de que la tricolor llegue a perder con el equipo de Ghana, no clasificaría a los octavos de final y llegaría a los 16avos de final en el Mundial 2026.