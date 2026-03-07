Preocupación en Colombia tras su clasificación: ¿Jhon Córdoba ya no estará en el Mundial?

Colombia está haciendo historia tras esta noche del viernes 3 de julio, luego de su clasificación a octavos de final en la Copa Mundial FIFA 2026, luego de enfrentarse a Ghana en Kansas, Estados Unidos.

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Sin duda, un momento que le está regalando mucha emoción a los colombianos, ya que no había mucha ilusión por parte de algunos hinchas, sin embargo, la Selección ha callado bocas y, de hecho, tiene hablando a los más duros del fútbol en el mundo.

Precisamente, esta victoria noche, Jhon Arias marcó el gol que hoy los tiene en ese soñado lugar en la copa del mundo y sin duda, se espera que puedan clasificar a cuartos de final, pues hoy demostraron que es un equipo completo.

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Sin embargo, hay un gran temor que se está generando desde ya, pues la tricolor vuelve a jugar este martes 7 de julio a las 3:00 PM contra Suiza en Canadá y un tema está alertando a los colombianos.

¿Cuál es la preocupación que deja la clasificación de Colombia antes del duelo contra Suiza en el Mundial 2026?

Durante el partido de Colombia Vs Ghana, el delantero Jhon Córdoba de la tricolor, se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Luis Javier Suárez, pues en el minuto siete del primer tiempo, no aguantó una molestia que tuvo al defender el balón.

Preocupación por Jhon Córdoba antes del duelo con Suiza. (AFP/ Odd ANDERSEN)

De acuerdo con lo que se vio en vivo y en directo, es que el número nueve de la Selección colombiana, habría sufrido de un fuerte tirón en su pierna izquierda y según con informes, habría sufrido una lesión muscular.

Esto prende todas las alarmas porque se dice que, puede no participar más en lo que queda el Mundial, sin embargo, estos son solo especulación, pues se espera un comunicado oficial que informe cómo esta su estado de salud.

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¿Qué pasó para lograr el resultado de esta noche de Colombia Vs Ghana en el Mundial 2026?

Muchas cosas importantes pasaron esta noche durante el partido de Colombia contra Ghana, pues ambos países rompen un récord tras los cambios que hubo en los primeros quince minutos, porque en la historia de los mundiales, no había pasado que los dos equipos necesitaran cambios casi que al tiempo.

¿Jhon Córdoba no volverá a jugar en el Mundial 2026?. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Por eso, Colombia también está haciendo historia, pero, además, en esos mismos minutos pasaron más cosas, además de dos reemplazos, Jhon Arias marcó gol en el minuto catorce y justo, instantes antes, le sacaron tarjeta amarilla.

Pese a todos estos percances, la tricolor sigue en el Mundial.