Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Preocupación en Colombia tras su clasificación: ¿Jhon Córdoba ya no estará en el Mundial?

Conmoción en Colombia tras clasificar a octavos de final, debido a la preocupante lesión de Jhon Córdoba antes del juego contra Suiza.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Jhon Córdoba no volverá a jugar en el Mundial 2026?
Crece la preocupación por Jhon Córdoba. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Colombia está haciendo historia tras esta noche del viernes 3 de julio, luego de su clasificación a octavos de final en la Copa Mundial FIFA 2026, luego de enfrentarse a Ghana en Kansas, Estados Unidos.

Artículos relacionados

Sin duda, un momento que le está regalando mucha emoción a los colombianos, ya que no había mucha ilusión por parte de algunos hinchas, sin embargo, la Selección ha callado bocas y, de hecho, tiene hablando a los más duros del fútbol en el mundo.

Precisamente, esta victoria noche, Jhon Arias marcó el gol que hoy los tiene en ese soñado lugar en la copa del mundo y sin duda, se espera que puedan clasificar a cuartos de final, pues hoy demostraron que es un equipo completo.

Artículos relacionados

Sin embargo, hay un gran temor que se está generando desde ya, pues la tricolor vuelve a jugar este martes 7 de julio a las 3:00 PM contra Suiza en Canadá y un tema está alertando a los colombianos.

¿Cuál es la preocupación que deja la clasificación de Colombia antes del duelo contra Suiza en el Mundial 2026?

Durante el partido de Colombia Vs Ghana, el delantero Jhon Córdoba de la tricolor, se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Luis Javier Suárez, pues en el minuto siete del primer tiempo, no aguantó una molestia que tuvo al defender el balón.

Crece la preocupación por Jhon Córdoba
Preocupación por Jhon Córdoba antes del duelo con Suiza. (AFP/ Odd ANDERSEN)

De acuerdo con lo que se vio en vivo y en directo, es que el número nueve de la Selección colombiana, habría sufrido de un fuerte tirón en su pierna izquierda y según con informes, habría sufrido una lesión muscular.

Esto prende todas las alarmas porque se dice que, puede no participar más en lo que queda el Mundial, sin embargo, estos son solo especulación, pues se espera un comunicado oficial que informe cómo esta su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Qué pasó para lograr el resultado de esta noche de Colombia Vs Ghana en el Mundial 2026?

Muchas cosas importantes pasaron esta noche durante el partido de Colombia contra Ghana, pues ambos países rompen un récord tras los cambios que hubo en los primeros quince minutos, porque en la historia de los mundiales, no había pasado que los dos equipos necesitaran cambios casi que al tiempo.

Preocupación por Jhon Córdoba antes del duelo con Suiza
¿Jhon Córdoba no volverá a jugar en el Mundial 2026?. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Por eso, Colombia también está haciendo historia, pero, además, en esos mismos minutos pasaron más cosas, además de dos reemplazos, Jhon Arias marcó gol en el minuto catorce y justo, instantes antes, le sacaron tarjeta amarilla.

Pese a todos estos percances, la tricolor sigue en el Mundial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Fecha para jugar colombia contra suiza mundial 2026 Copa Mundial

¿Cuándo volverá a jugar Colombia y contra quién en el Mundial 2026?

Detalles del próximo partido de Colombia tras clasificar a los octavos de final en el Mundial 2026.

Así celebró Jhon Arias el gol que llevó a Colombia a octavos de final Mundial de fútbol

Colombia pasó octavos de final: así reaccionó Jhon Arias tras marcar el único gol

Jhon Arias marcó el único gol que lleva a Colombia a los octavos de final en el Mundial 2026 y así reaccionó tras su victoria.

Memes de colombia contra ghana en el mundial 2026 Mundial de fútbol

Los mejores memes tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial

Los memes se tomaron las redes sociales luego del partido de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026.

Lo más superlike

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre los problemas para llevar ayuda humanitaria a Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri reveló las complicaciones que ha tenido para llevar donaciones a Venezuela

Andrea Valdiri apareció en sus redes contando con detalles de lo difícil que ha sido llevar las donaciones a Venezuela.

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Rosalía en el Mundial 2026 Rosalía

Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium