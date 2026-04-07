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Se reveló la inusual ayuda que tendría Inglaterra para enfrentar a México en el Mundial

Inglaterra podría utilizar una inusual sustancia en su partido contra México debido a las condiciones de altura en Ciudad de México.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Revelan la curiosa sustancia que Inglaterra podría usar para jugar contra México en el Mundial
Esta sería la inesperada sustancia que Inglaterra usaría para enfrentar a México en el Mundial (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

El Mundial 2026 sigue dejando historias curiosas dentro y fuera de la cancha. Mientras las selecciones se preparan para disputar los partidos más importantes del torneo, una información sobre la Selección de Inglaterra llamó la atención de miles de aficionados en redes sociales.

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Y es que, según medios internacionales, algunos jugadores del combinado inglés tendrían permitido utilizar una sustancia poco común en el fútbol para afrontar el partido contra México, un encuentro que definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del Mundial.

La noticia rápidamente despertó curiosidad, especialmente porque se trata de un medicamento que normalmente no está relacionado con el deporte.

¿Qué sustancia usarían los jugadores de Inglaterra en el partido contra México?

De acuerdo con información publicada por medios como The Guardian y The Sun, algunos futbolistas de Inglaterra podrían utilizar Viagra como una alternativa para enfrentar las condiciones en las que se jugará el partido.

Aunque este medicamento es conocido por tratar otro tipo de problemas de salud, algunos estudios han analizado su uso en personas que deben realizar actividades físicas en lugares con gran altura sobre el nivel del mar.

Lo más llamativo es que el principio activo del medicamento, conocido como sildenafil, no aparece en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), por lo que su uso estaría permitido dentro de las normas del deporte.

Sin embargo, hasta el momento la Selección de Inglaterra no ha confirmado oficialmente que alguno de sus jugadores vaya a utilizar este medicamento durante el encuentro frente a México.

La inusual ayuda que tendría Inglaterra para enfrentar a México en el Mundial 2026
¿Viagra en pleno Mundial? Inglaterra tendría permitido usar este medicamento contra México (Foto ANGELA WEISS / AFP)

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¿Para qué serviría la Viagra en un partido de fútbol?

El tema surgió porque el partido se disputará en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México, una ciudad que se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

En lugares con esa altura hay menos oxígeno en el aire, por lo que muchos deportistas pueden sentir más cansancio, respirar con mayor dificultad y tardar más tiempo en recuperarse después de hacer esfuerzos físicos intensos.

Según algunos estudios citados por medios internacionales, el sildenafil podría ayudar a que la sangre circule mejor hacia los pulmones, facilitando la respiración y disminuyendo algunos de los efectos que produce jugar en ciudades con mucha altura.

La Selección de Inglaterra tendría permitido usar Viagra contra México: esta sería la razón
La inusual ayuda que tendría Inglaterra para enfrentar a México en el Mundial 2026 (Foto Richard Pelham / AFP)
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