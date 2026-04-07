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Shakira se pronuncia en redes tras críticas por no apoyar a la Selección Colombia

Shakira fue cuestionada por asistir al partido de Argentina y no al de Colombia. Luego publicó un mensaje que llamó la atención.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Criticaron a Shakira por ir al partido de Argentina y la cantante respondió en redes
Shakira se pronuncia en redes tras críticas por no apoyar a la Selección Colombia (Foto Mireya Acierto / AFP) (Foto Carl Recine / AFP)

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 llenó de alegría a millones de hinchas, luego de vencer 1-0 a Ghana y asegurar su continuidad en el torneo.

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Sin embargo, en medio de la celebración, una situación relacionada con Shakira terminó generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

La cantante barranquillera apareció en las pantallas del estadio durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, lo que hizo que muchos usuarios cuestionaran por qué decidió asistir a ese encuentro y no al compromiso de la Tricolor, que se disputó el mismo día.

Shakira rompió el silencio tras las críticas por apoyar a Argentina en el Mundial
Criticaron a Shakira por ir al partido de Argentina y no al de Colombia (Foto Carl De Souza / AFP)

¿Por qué Shakira fue criticada en redes por asistir al partido de Argentina?

Durante la transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, las cámaras enfocaron a Shakira disfrutando del partido junto a sus hijos, Milan y Sasha. La imagen no tardó en hacerse viral y generó un intenso debate entre los seguidores de la artista.

Algunos colombianos expresaron su inconformidad al considerar que la barranquillera estaba apoyando a otra selección en lugar de asistir al partido del equipo de su país, especialmente en un momento tan importante del Mundial.

Sin embargo, otras personas salieron en su defensa y recordaron que el encuentro de Argentina se disputó en Miami, ciudad donde actualmente vive la cantante junto a sus hijos.

Además, señalaron que tanto Milan como Sasha son fanáticos de Lionel Messi, por lo que la presencia de Shakira en el estadio podría estar relacionada con acompañarlos a ver uno de sus ídolos.

También hubo quienes recordaron que los horarios de los partidos y la logística hacían difícil que la artista pudiera asistir a ambos encuentros el mismo día.

Shakira fue cuestionada por asistir al partido de Argentina y no al de Colombia
Shakira fue cuestionada por asistir al partido de Argentina y no al de Colombia (Foto Jesse Grant / AFP)

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¿Cómo se pronunció Shakira en sus redes sociales?

Aunque Shakira no respondió directamente a las críticas ni mencionó la polémica que se generó en redes sociales, sí publicó un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia la Selección Colombia.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía en la que aparece lanzando un beso a la cámara y escribió un corto mensaje dedicado al equipo nacional.

"Un besito a mi sele", escribió la barranquillera, acompañado de la bandera de Colombia.

La publicación fue suficiente para que muchos seguidores interpretaran que la artista sigue apoyando a la Tricolor, pese a no haber estado presente en el estadio durante el partido frente a Ghana.

Mientras algunos usuarios aseguraron que el mensaje aclaró cualquier duda sobre su respaldo al equipo colombiano, otros continuaron debatiendo si la cantante debió haber acompañado personalmente a la Selección en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026

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