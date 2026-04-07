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Hombre que hace predicciones dice que Karol G hizo pactos para lograr el éxito

Médium habló sobre Karol G y reveló que, según él, la colombiana supuestamente habría hecho pactos para lograr su éxito.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Polémica por las declaraciones de un hombre que asegura que Karol G hizo un pacto
Un hombre que afirma hacer predicciones desató polémica al hablar de Karol G. (AFP/ VALERIE MACON)

Recientemente, Karol G ha sido tendencia en redes sociales por varias razones que no son por su música; por un lado, se pronunció sobre el presidente electo y le pidió que gobernara para todo el país, e incluso para quienes no lo eligieron.

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Así mismo, tuvo un sorprendente encuentro con Rosalía en uno de sus conciertos y en el confesionario, habló del desplante que le hizo uno de sus exnovios, lo que generó bastante revuelo en las plataformas digitales hasta hacerla tendencia.

Sin embargo, últimamente ha estado circulando un video acerca de ella, no precisamente sale Karol G, pero es la protagonista de una conversación de un Médium, quien se refirió al éxito de la colombiana.

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Esto generó especulaciones y teorías que le atribuyen su triunfo no como un talento, sino como pactos que supuestamente hizo Carolina para poder llegar a la cima en la que está hoy.

¿Cuáles son las teorías que hay alrededor del éxito de Karol G?

A través de las redes, el ‘Maestro médium vidente’, como se hace llamar un hombre mexicano, habló sobre el éxito de Karol G según él, reveló a que se debe que ahora, Carolina Giraldo triunfe tanto tras años de haberlo intentado tanto.

Un hombre que afirma hacer predicciones desató polémica al hablar de Karol G
Hombre que hace predicciones causó revuelo al hablar del éxito de Karol G. (AFP/ Ian Maule)

Lo que se dice el video es que la colombiana es conocida como la artista “generó sospechas”, pues dicen que era considerada como alguien que “no tenía talento, ni carisma y de repente todo cambia”.

Así mismo, mostraron un clip que donde la cantante hace jun supuesto ritual en uno de sus conciertos.

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¿Qué dijo el médium sobre los supuestos pactos de Karol G?

El ‘Maestro médium vidente’ dice que, según él, no percibe un pacto maligno en Karol G, sino “pactos realizados con gobernantes y gente fuerte”.

Hombre que hace predicciones causó revuelo al hablar del éxito de Karol G
Polémica por las declaraciones de un hombre que asegura que Karol G hizo un pacto. (AFP/ Ian Maule)

El hombre explica que, así como se le vinculó a Beyoncé y a Michael Jackson en ciertos grupos, (como los Illumin*ti) a Carolina la percibe con esa energía.

De hecho, en los comentarios del video, internautas dicen que la energía de ella no gusta y que, tanto en sus shows como en sus videos, hace cosas que parecen extrañas.

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