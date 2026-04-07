Karina García está de viaje con su compañero sentimental Kris R y sus dos hijos, Isabella y Valentino. Esto días después de revelar que se encuentra en embarazo.

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Con varios meses de embarazo, Karina García sacó a la esfera pública que se encuentra esperando un bebé con su novio Kris R, a quien conoció hace poco. La noticia causó revuelo, pues la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es de amores y desacuerdos.

Karina y Kris R llevan varios meses de relación y ahora serán padres | Foto del Canal RCN.

¿Cómo está Kris R al saber que será papá?

Después de que se supo que la influencer tendrá un tercer hijo, los ojos recayeron en Kris R. El cantante se mostró emocionado y, por lo más nuevo que se ha visto en las redes sociales, está más ilusionado que nunca.

Karina García se encuentra en Barcelona con su novio e hijos, así que ha estado compartiendo historias en su perfil oficial de Instagram, con más de cinco millones y medio de seguidores, informando lo que va a hacer en el viaje.

Precisamente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia grabó el instante en el que Kris R se le acercó a su pancita a cantarle; algo que dividió las opiniones de los internautas por las palabras del artista urbano.

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¿Qué cantó Kris R en la pancita de Karina García?

Kris R apareció dándole picos a la pancita de su novia, luego ella le pidió que le cantara al bebé que viene en camino y él le preguntó que qué le podría entonar. Enseguida, dijo: "Ay, mi p3rrota". Aunque hubo risas, más de un seguidor no lo vio de la mejor forma.

Él es Kris R, el novio de Karina García | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, Karina García reaccionó y le dijo al papá del bebé que viene en camino que le cantara algo romántico, después dieron lo que sería el adelanto del sencillo del artista y finalmente Kris R le dijo "te amo" a la modelo.

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Karina García dio a conocer que todavía no sabe el género del bebé que espera con su novio Kris R. Sin embargo, la fecha de la revelación se aproxima, pues días antes comentó que después del viaje estará diciendo si se trata de un niño o una niña.

Por otro lado, se enteró que estaba embarazada tras tener un retraso de un mes.