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Yina Calderón se adelanta a Karina García y revela el género de su bebé

Yina Calderón se adelantó a la revelación del género del bebé de Karina García y lo reveló a sus seguidores, generando miles de reacciones.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón revela el género del bebé de Karina García y Kris R
Yina Calderón sin tapujos reveló el género del bebé de Karina García. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Yina Calderón sigue dando de qué hablar después de regresar de México y causar polémica revelando nuevos chismes, entre ellos el género del bebé de Karina García.

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¿Qué reveló Yina Calderón sobre el género del bebé de Karina García?

En las últimas horas, la creadora de contenido huilense Yina Calderón sacudió las redes sociales al revelar en un live con sus seguidores el género del bebé de Karina García.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2
Yina Calderón sacude las redes sociales revelando el género del bebé de Karina García. (Foto: Canal RCN)

En medio de la charla con sus fans, le preguntaron si conocía ya si la modelo paisa iba a tener un niño o una niña; aunque fue clara que no sabía aún, se apuntó a adivinar el género del bebé diciendo que sería niño.

Asimismo, en medio de risas expresó que siempre le atinaba a sus predicciones y que se iba a dedicar a vender pruebas de embarazo.

Ante sus palabras, varios fans reaccionaron y dejaron ver su opinión respecto a sus palabras.

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¿Cómo reaccionaron en redes a la revelación que hizo Yina Calderón sobre el género del bebé de Karina García?

Como era de esperarse, el video desató una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguraron que Yina suele acertar en sus predicciones, otros no estuvieron de acuerdo con que la influencer se hubiera adelantado a Karina García y a Kris R, pues consideraron que les habría arruinado la sorpresa sobre el género de su bebé.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia segunda temporada
Yina Calderón recibió miles de elogios en redes por sus acertadas predicciones sobre embarazos de famosas. (Foto: Canal RCN)

La situación terminó por abrir un debate entre los seguidores de los creadores de contenido y dividió opiniones.

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¿Cuándo revelarán Karina García y Kris R el género de su bebé?

Por ahora, Karina García ha asegurado en un video publicado en sus redes sociales que ni ella ni su pareja, Kris R, conocen aún el género de su bebé. Según explicó, ambos esperan descubrirlo cuando regresen de sus vacaciones por Europa.

De igual manera, la creadora de contenido tampoco ha revelado cuántos meses de embarazo tiene ni la posible fecha de nacimiento de su tercer hijo, por lo que esos detalles continúan siendo una incógnita para sus seguidores.

Haremos la revelación después de nuestras vacaciones", señaló Karina García a sus fieles fans.

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