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Tebi Bernal reacciona tras las declaraciones de Alexa Torrex: “viviendo las consecuencias de mis actos”

Tebi Bernal causó reacciones en redes al pronunciarse sobre las fuertes declaraciones de Alexa Torrex sobre su vida privada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tebi Bernal lanzó inesperado mensaje tras las declaraciones de Alexa Torrex
Tebi Bernal reapareció con este mensaje tras la polémica con Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

La polémica por la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026 volvió a revivir durante los primeros días de junio, pues precisamente, fue la cantante la que volvió a hablar del tema.

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Sin duda, esto generó bastante conmoción en las redes sociales, porque su vínculo fue de los más controversiales durante toda la temporada, precisamente porque ambos acabaron con sus relaciones que sostenían fuera de la competencia.

Luego de que se terminara el reality, Alexa dijo que no quería saber nada de su excompañero, pues también había confesado que estaba triste por cómo habían terminado las cosas con él y alcanzó a mencionar que creía que él volvería con Alejandra Salguero.

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Sin embargo, lo causó reacciones en redes y hasta del mismo Tebi, fue lo que dijo recientemente sobre tener relaciones con él, luego de lo que vivieron en el programa de televisión.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras las declaraciones de Alexa Torrex?

Tebi Bernal no dijo nada directamente y tampoco mencionó a Alexa Torrex, lo que sí, es que de todas las maneras posibles habría reaccionado luego de lo que ella dijo sobre su privacidad.

La reacción de Tebi Bernal tras las declaraciones de Alexa Torrex
Tebi Bernal lanzó inesperado mensaje tras las declaraciones de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Primero, puso un Tiktok usando un audio viral diciendo “qué enemiga voy a ser yo tuya. Fastidiosa”, peor más tarde puso una historia siendo algo más directo.

Allí, en ese último clip, escribió: “ahora no hay fomo” y en el audio que usó, dijo que “estaba viviendo las consecuencias de sus actos”; esto habría sido una pulla mucho más clara de que sí estaría reaccionando tras haberse involucrado con Alexa.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre tener relaciones con Tebi Bernal?

En una entrevista con Yina Calderón, la empresaria hizo un adelanto de lo que fue su conversación con Alexa Torrex, quien confesó algo muy privado sobre ella y Tebi Bernal, luego de La casa de los famosos Colombia 2026.

Tebi Bernal reapareció con este mensaje tras la polémica con Alexa Torrex
La reacción de Tebi Bernal tras las declaraciones de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

"Sí, tuve relaciones se*uales con mi excompañero de reality, una vez se terminó el programa. Que no lo niegue", dijo la cantante.

Estas revelaciones, generaron tanta conmoción que, por eso, Tebi estaría activo en sus redes, dejando saber por el lado su opinión con respecto a ese tema.

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