Ella es la bella esposa de Luka Modric, jugador de Croacia del Mundial 2026

Vanja Bosnic fue la croata que cautivó el corazón del futbolista Luka Modric, jugador de la Selección de Croacia en el Mundial 2026.

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¿Quién es la esposa de Luka Modric, jugador de Croacia en el Mundial 2026?

Vanja Bosnic nació en Croacia y estudió Economía en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zagreb.

La mujer se conoció con el deportista en el 2007 cuando ella trabaja en una agencia deportiva y él estaba vinculado al Dinamo de Zagreb.

Después de que decidieran convertirse en pareja ella se convirtió en su representante personal y ha sido gran responsable en negociar su fichaje en algunos equipos, en especial con el Real Madrid e en el 2012.

Ambos se casaron en el año 2010 en una ceremonia privada, pero al año siguiente decidieron dar el "sí, acepto" en una boda católica.

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¿Cuántos hijos tiene Luka Modric?

La famosa pareja tiene tres hijos, Ivano, quien nació en el año 2010, Ema en el año 2012 y Sofía en el año 2017.



Vanja no cuenta con redes sociales, pues prefiere llevar su vida personal un poco más privada y lejos de la opinión pública.

El futbolista Luka Modric sí suele presumir a su esposa e hijos en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 38 millones de seguidores.

El jugador ha demostrado su amor a su esposa y a sus hijos con emotivas dedicatorias, reiterando públicamente lo mucho que los ama.

En sus más recientes publicaciones, se muestra junto a su familia muy feliz divirtiéndose y pasando tiempo de calidad.

Tras sus publicaciones, sus fanáticos lo han llenado de corazones y comentarios donde elogian la gran familia que ha logrado conformar.

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Por ahora, Luka Modric ha realizado un sorprendente desempeño en el Mundial 2026 con la Selección de Croacia, donde este 2 de julio protagonizó un reencuentro con el futbolista Cristiano Ronaldo en su partido de 16avos de final luego de haber sido compañeros en el Real Madrid por tantos años, provocando gran nostalgia en muchos de sus fanáticos.