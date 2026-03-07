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Estos serían los jugadores que anotarían los goles de Colombia ante Ghana, según la IA

La inteligencia artificial analizó el partido y predijo qué jugadores serían los encargados de anotar para Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La IA reveló quiénes marcarían los goles de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026
Estos serían los jugadores que anotarían los goles de Colombia ante Ghana, según la IA (Foto ULISES RUIZ / AFP)

Los hinchas colombianos se encuentran a la espera del partido que disputará la Selección Colombia este viernes 3 de julio frente a Ghana, un encuentro que definirá el paso del combinado nacional a los octavos de final del Mundial 2026.

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Al ser el último partido de esta fase para Colombia, la expectativa es cada vez mayor. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo una destacada actuación en la fase de grupos, donde terminó como líder e invicto, luego de conseguir dos victorias y un empate, sin perder ninguno de sus compromisos.

Tras ocho años de ausencia en una Copa del Mundo, luego de no clasificar al Mundial de Catar 2022, y después de haber sido eliminado en los octavos de final de Rusia 2018, la ilusión de millones de colombianos vuelve a estar puesta en la Selección. La esperanza del país está en los 11 jugadores que buscarán seguir haciendo historia y dejar el nombre de Colombia en lo más alto del torneo.

¿Cómo quedará el marcador del partido entre Colombia y Ghana?

Según un análisis realizado por inteligencia artificial, que tuvo en cuenta el rendimiento de ambas selecciones durante el Mundial 2026, el partido sería muy parejo y con pocas anotaciones.

El sistema señaló que Colombia parte como favorita y proyectó dos posibles marcadores: 1-0 o 2-0 a favor del equipo colombiano.

La inteligencia artificial eligió a los posibles goleadores de Colombia contra Ghana
La Selección Colombia ganaría 1-0 o 2-0 frente a Ghana, según la IA (Foto ULISES RUIZ / AFP)

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¿Qué jugadores harían los goles de Colombia, según la IA?

La inteligencia artificial también se animó a predecir quiénes serían los posibles protagonistas del encuentro.

De acuerdo con el análisis, si el partido termina siendo tan cerrado como se espera, las anotaciones podrían llegar por acciones individuales o por jugadas de balón parado, como tiros de esquina, tiros libres o penales.

El principal candidato para abrir el marcador sería Luis Díaz, quien atraviesa un buen momento en el torneo y tendría altas probabilidades de anotar tras una asistencia de James Rodríguez.

En caso de que Colombia consiga un segundo gol, la IA señaló tres posibles anotadores: Luis Suárez, James Rodríguez o Daniel Muñoz, quienes también han mostrado un buen rendimiento en el campeonato.

Hasta el momento, Luis Díaz suma un gol en el Mundial, Daniel Muñoz acumula dos anotaciones y Jaminton Campaz también ha marcado una vez durante el torneo.

Los hinchas esperan que el equipo colombiano consiga la clasificación y continúe avanzando en el Mundial 2026, con el objetivo de superar la histórica actuación de Brasil 2014, cuando la Selección Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final.

¿Quién hará los goles de Colombia ante Ghana? Esto respondió la inteligencia artificial
Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz y Luis Suárez serían los jugadores que podrían anotar un gol (Foto ULISES RUIZ / AFP) (Foto ROBERT CIANFLONE / AFP) (Foto Michael Reaves / AFP) (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)
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