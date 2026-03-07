La Selección Colombia se prepara para disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, el combinado nacional enfrentará a Ghana en busca de un cupo a los octavos de final y de seguir soñando con levantar por primera vez la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con un buen rendimiento tras superar la fase de grupos de manera invicta. Colombia sumó dos victorias y un empate frente a Portugal, considerado el rival más fuerte de su grupo, lo que ha aumentado las expectativas de los hinchas de cara a la fase eliminatoria.

¿Cuánto quedará el partido entre Colombia y Ghana, según la IA?

Con la expectativa que genera este encuentro, decidimos preguntarle a una inteligencia artificial cuál sería el resultado más probable del compromiso, teniendo en cuenta el rendimiento que han mostrado ambas selecciones durante el torneo.

De acuerdo con el análisis realizado por la IA, Colombia parte como favorita para quedarse con la victoria gracias al equilibrio que ha mostrado, especialmente en defensa.

El sistema destacó que el equipo colombiano logró contener a selecciones como Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, mostrando buen control, calidad individual y estilo ordenado.

En cuanto a Ghana, la inteligencia artificial señaló que se trata de una selección organizada y con una defensa sólida, pero con menor capacidad ofensiva. Según el análisis, el conjunto africano generó pocas oportunidades de gol durante la fase de grupos y registró porcentajes de posesión inferiores a los de Colombia.

Por esa razón, la IA proyectó un partido cerrado, con pocas anotaciones, y aseguró que los marcadores más probables serían 1-0 o 2-0 a favor de Colombia.

Aunque debemos tener en cuenta que el fútbol siempre puede sorprender y que factores como expulsiones, lesiones o errores individuales pueden cambiar el desarrollo del encuentro, las estadísticas favorecen al equipo colombiano.

La inteligencia artificial predijo la victoria de Colombia contra Ghana (Foto ULISES RUIZ / AFP)

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¿Qué rival tendría Colombia si elimina a Ghana?

Si Colombia consigue la clasificación, avanzará a los octavos de final, donde ya está definido su próximo rival: Suiza.

En caso de superar también esa llave, el camino llevaría al seleccionado colombiano a enfrentarse, muy probablemente, contra Argentina, uno de los principales candidatos al título del Mundial 2026.