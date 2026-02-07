El futbolista Cristiano Ronaldo clasificó a octavos de final en el Mundial 2026 luego de competir contra la Selección de Croacia, pero fue sustituido en los últimos minutos del partido.

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¿Por qué Cristiano Ronaldo fue reemplazado contra Croacia en el Mundial 2206?

El portugués logró empatar el partido de 16avos de final del Mundial 2026 contra Croacia luego de un penalti, pero poco después el técnico Roberto Martínez decidió sustituirlo.

El cambio no se dio por una lesión o un acto indisciplinado en el encuentro, sino por decisión táctica, al parecer por el esfuerzo físico que generó durante el partido y la presión que se generó.

Cristiano Ronaldo fue reemplazado por el delantero Rubén Neves, quien hizo la diferencia para que después Gonçalo Ramos fuera el responsable de anotar el segundo gol de Portugal, logrando que clasificaran a octavos de final.

Cristiano Ronaldo estuvo en la banca muy atento al trabajo de sus compañeros para luego celebrar su clasificación.

Luego de este cambio, miles de fanáticos estaban bastante molestos en redes sociales por la decisión del técnico, pues por poco para muchos casi queda eliminado del Mundial con su última aparición en la banca.

Cabe destacar que, su hermana señaló que este sería el último Mundial de Cristiano Ronaldo, pues no jugaría más con Portugal.

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¿Cómo reaccionó Cristiano Ronaldo tras clasificar a octavos de final en el Mundial 2026?

El delantero se mostró muy emocionado felicitando a sus compañeros y también a sus rivales, en especial a su excompañero del Real Madrid Luka Modric.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue la dedicatoria que hizo a su excompañero de Portugal Diogo Jota, de quien se puso su camiseta y señalando al cielo hizo una dedicatoria.

Cabe recordar que, Diogo Jota era delantero de la Selección de Portugal, que falleció en el 2025 luego de un trágico accidente de automovilístico.

Además, a través de su cuenta de Instagram lo recalcó, agregando: "¡Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal!!! ¡VAMOS!!!!".

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Por ahora, Cristiano Ronaldo deberá enfrentarse contra la Selección de España, donde solo una podrá avanzar a cuartos de final.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 6 de julio en Dallas, Estados Unidos.