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¿Era gol de Croacia?, estos fueron algunos memes que dejó el gol anulado contra Portugal

El partido de Croacia Vs Portugal generó reacciones y controversia en redes tras un gol anulado en la Copa Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Estos son los memes que dejó el gol anulado a Croacia
El gol anulado a Croacia desató una ola de memes en redes sociales. (AFP/ Kamil Krzaczynski)

En la noche de este jueves 2 de julio, en la Copa Mundial FIFA 2026 se jugó un histórico partido en los dieciseisavos, pues Portugal se enfrentó a Croacia y el tema en tendencia es porque uno de los dos grandes del fútbol se despide de un Mundial.

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Precisamente se habla de Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal y Luka Modric de Croacia, pues este juego era decisivo, porque era el último pitazo para uno de los dos, por ser de los veteranos de la copa del mundo.

Sin duda, se generó mucha emoción durante los más de 90 minutos de partido, ya que algunos hinchas del mundo apoyaban a Modric y otros a Ronaldo; por eso también se sintió la ansiedad e incluso entre quienes no son fanáticos del fútbol.

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El resultado final de este juego, es que Portugal ganó 2 contra 0, pero esto generó bastante controversia en redes, debido a un gol anulado de Croacia, lo que generó diferentes reacciones.

¿Qué pasó durante el partido de Portugal Vs Criacia en el Mundial 2026?

Para empezar, Croacia estaba ganado en los primero 50 minutos del partido, pero por un penalti que cobró Cristiano Ronaldo, lograron empatar y pasado el minuto 80, Portugal anotó su segundo gol.

El gol anulado a Croacia frente a Portugal desató una lluvia de memes
Estos son los memes que dejó el gol anulado a Croacia (AFP/ Dan Mullan)

Luego de finalizar los 90 minutos, dieron 10 extras, pero no los pitaron a tiempo y pasando el minuto 12, Croacia marca su segundo gol, logrando el empate, pero tras la revisión del VAR, este fue anulado.

Esto generó conmoción porque para algunos fue injusta la decisión, sin embargo, quedaron los meses del momento.

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¿Cuáles son los memes que generó el gol anulado de Croacia contra Portugal?

Como las risas no faltan, los internautas han reaccionado con memes no solo del gol anulado, sino del partido en general.

El gol anulado a Croacia desató una ola de memes en redes sociales
El gol anulado a Croacia frente a Portugal desató una lluvia de memes. (AFP/ Cole Burston)

Precisamente, uno de los más virales fue el de Croacia unido con Colombia, porque supuestamente el VAR “no nos quiere”.

Por otro lado, también han publicado videos reales que han sido controversiales, mostrando la opinión después del gol anulado.

Así mismo, hubo reacciones sobre cómo se pudieron sentir los jugadores de Croacia al creer que su gol había sido válido tras los últimos segundos del juego.

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