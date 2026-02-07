Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así reaccionó Modric cuando Cristiano Ronaldo se le acercó tras la derrota de Croacia contra Portugal

Se volvió viral la reacción de Luka Modric y Cristiano Ronaldo tras la derrota de Croacia contra Portugal en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así reaccionó Modric cuando Cristiano Ronaldo lo buscó tras el partido.
La reacción de Modric cuando Cristiano Ronaldo se le acercó. (AFP/ Dan Mullan)

Este jueves 2 de julio, Portugal y Croacia se enfrentaron en la Copa Mundial FIFA 2026 y hasta el momento, ha sido uno de los partidos más comentado en las redes sociales.

Artículos relacionados

Precisamente, este juego era el último de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric, dependiendo de los resultados; pero fue la Selección del 7 quienes clasificaron a octavos de final en la copa del mundo, tras marcar dos goles a uno.

El juego fue tan controversial debido al marcador final, luego de haberse anulado un gol de Croacia, pues por esto, perdieron y Luka tuvo que despedirse de los mundiales tras esta derrota, ya que el futbolista de 40 años es uno de los más veteranos.

Artículos relacionados

Ese habría sido el caso de Cristiano en el caso de perder, ya que él con 41 años, este es su último Mundial, pero tras clasificar, le queda un partido más asegurado y se enfrentará a España.

¿Cuál fue la reacción de Luka Modric cuando Cristiano Ronaldo se le acercó tras su derrota en el Mundial 2026?

Luego de la derrota de Croacia y el triunfo de Portugal, Cristiano Ronaldo se acercó a Luka Modric para darle un fuerte abrazo, pues ellos fueron compañeros de equipo en el Real Madrid desde 2012 a 2018.

El momento entre Modric y Cristiano Ronaldo tras la derrota de Croacia
Así reaccionó Modric cuando Cristiano Ronaldo lo buscó tras el partido. (AFP/ Buda Mendes)

Por eso, más allá de la rivalidad en la cancha, hay una amistad que se construyó durante años y eso se demostró en la reacción de ambos futbolistas tras enfrentarse en la Copa Mundial.

En cuanto a Luka, el 10 de Croacia, él recibió con mucho cariño el abrazo de Ronaldo, pero, además, le tocó su cara para darle unas palabras y luego, su expresión corporal fue de lamento, mientras se desahogaba con su amigo y rival.

Artículos relacionados

¿Por qué fue anulado el gol de Croacia contra Portugal?

Este fue uno de los partidos que más generó emociones en los hinchas del todo el mundo, pues unos apostaban por Croacia, mientras que otros por Portugal.

La reacción de Modric cuando Cristiano Ronaldo se le acercó
El momento entre Modric y Cristiano Ronaldo tras la derrota de Croacia. (AFP/ Kamil Krzaczynski)

En los primeros 50 minutos, estaba ganado el país de Luka Modric, pero antes de que se terminara el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo marcó un gol tras un penalti que cobró; allí empataron.

Luego, Portugal marcó su segundo cuando ya se estaba acabando el tiempo y tras 10 minutos más, los cuales no fueron pitados, Croacia empató, sin embargo, este gol fue anulado por un supuesto fuera de lugar.

Esto genero tanta conmoción en redes sociales, que, para algunos, sí era gol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Cristiano ronaldo en el mundial 2026 Cristiano Ronaldo

¿Por qué Cristiano Ronaldo fue reemplazado contra Croacia y cómo reaccionó al clasificar?

Cristiano Ronaldo conmovió a muchos tras su dedicatoria luego de la clasificación a octavos de final en el Mundial 2026.

Estos son los memes que dejó el gol anulado a Croacia Mundial de fútbol

¿Era gol de Croacia?, estos fueron algunos memes que dejó el gol anulado contra Portugal

El partido de Croacia Vs Portugal generó reacciones y controversia en redes tras un gol anulado en la Copa Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo se retiraría tras el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Confirman que Cristiano Ronaldo se retira tras el Mundial 2026: esto dijo su hermana

Revuelo en medio del Mundial 2026, tras revelarse que serían los últimos partidos de Cristiano Ronaldo con la Selección Portugal.

Lo más superlike

Gustavo Puerta habla sobre el chaman en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Jugador de Colombia opinó sobre el chamán de Ghana Nana Kwaku Bonsam en el Mundial 2026

El futbolista Gustavo Puerta se pronunció sobre el chamán de Ghana Nana Kwaku Bonsam en el Mundial 2026.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium