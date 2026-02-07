Así reaccionó Modric cuando Cristiano Ronaldo se le acercó tras la derrota de Croacia contra Portugal

Este jueves 2 de julio, Portugal y Croacia se enfrentaron en la Copa Mundial FIFA 2026 y hasta el momento, ha sido uno de los partidos más comentado en las redes sociales.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombiana se volvió viral por su gran parecido a Haaland: ¿es idéntica?

Precisamente, este juego era el último de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric, dependiendo de los resultados; pero fue la Selección del 7 quienes clasificaron a octavos de final en la copa del mundo, tras marcar dos goles a uno.

El juego fue tan controversial debido al marcador final, luego de haberse anulado un gol de Croacia, pues por esto, perdieron y Luka tuvo que despedirse de los mundiales tras esta derrota, ya que el futbolista de 40 años es uno de los más veteranos.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Ella es la hermana de Erling Haaland que cautiva por su belleza en el Mundial 2026

Ese habría sido el caso de Cristiano en el caso de perder, ya que él con 41 años, este es su último Mundial, pero tras clasificar, le queda un partido más asegurado y se enfrentará a España.

¿Cuál fue la reacción de Luka Modric cuando Cristiano Ronaldo se le acercó tras su derrota en el Mundial 2026?

Luego de la derrota de Croacia y el triunfo de Portugal, Cristiano Ronaldo se acercó a Luka Modric para darle un fuerte abrazo, pues ellos fueron compañeros de equipo en el Real Madrid desde 2012 a 2018.

Así reaccionó Modric cuando Cristiano Ronaldo lo buscó tras el partido. (AFP/ Buda Mendes)

Por eso, más allá de la rivalidad en la cancha, hay una amistad que se construyó durante años y eso se demostró en la reacción de ambos futbolistas tras enfrentarse en la Copa Mundial.

En cuanto a Luka, el 10 de Croacia, él recibió con mucho cariño el abrazo de Ronaldo, pero, además, le tocó su cara para darle unas palabras y luego, su expresión corporal fue de lamento, mientras se desahogaba con su amigo y rival.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Era gol de Croacia?, estos fueron algunos memes que dejó el gol anulado contra Portugal

¿Por qué fue anulado el gol de Croacia contra Portugal?

Este fue uno de los partidos que más generó emociones en los hinchas del todo el mundo, pues unos apostaban por Croacia, mientras que otros por Portugal.

El momento entre Modric y Cristiano Ronaldo tras la derrota de Croacia. (AFP/ Kamil Krzaczynski)

En los primeros 50 minutos, estaba ganado el país de Luka Modric, pero antes de que se terminara el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo marcó un gol tras un penalti que cobró; allí empataron.

Luego, Portugal marcó su segundo cuando ya se estaba acabando el tiempo y tras 10 minutos más, los cuales no fueron pitados, Croacia empató, sin embargo, este gol fue anulado por un supuesto fuera de lugar.

Esto genero tanta conmoción en redes sociales, que, para algunos, sí era gol.