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La IA lanzó su pronóstico para Argentina vs. Cabo Verde tras predicción de Nana Kwaku Bonsam

Muchos esperan saber si el chamán de Ghana acertó su predicción sobre Argentina y Cabo Verde: esto dice la IA.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
IA predice resultado de partido Argentina - Cabo Verde
La IA reveló quién ganaría el Argentina vs. Cabo Verde y sorprendió frente al chamán de Ghana. (Fotos: AFP)

Este viernes, 3 de julio, se disputará uno de los encuentros que tiene a muchos aficionados al deporte expectantes: Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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¿Cuál es la predicción para el partido entre Argentina y Cabo Verde?

El Hard Rock Stadium de Miami recibirá a las dos selecciones en un compromiso que definirá no solo el paso a la siguiente fase de la Copa del Mundo, sino también si se cumple la predicción de Nana Kwaku Bonsam, el chamán de Ghana.

Hace unos días, el espiritista, que se volvió viral durante el Mundial por sus predicciones sobre algunos jugadores y selecciones, afirmó que Argentina quedaría eliminada tras su encuentro contra Cabo Verde.

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Antes de esa predicción, también había llamado la atención al asegurar que lanzó una supuesta "maldición" contra Harry Kane y que, según él, también lo habría hecho contra James Rodríguez previo al encuentro que tendrá la Selección Colombia frente a Ghana que será este mismo viernes, 3 de julio.

IA predice resultado de partido Argentina - Cabo Verde
La IA reveló quién ganaría el Argentina vs. Cabo Verde y sorprendió frente al chamán de Ghana. (Fotos: AFP)

Lo cierto es que muchos aficionados esperan conocer el resultado del partido entre Argentina y Cabo Verde para saber si la predicción de este "brujo" se cumple y ocurre un hecho histórico, en el que Cabo Verde elimine a Argentina del Mundial.

¿Qué dice la IA sobre el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026?

El encuentro se llevará a cabo en Miami a las 5:00 de la tarde. Sin embargo, la transmisión oficial comenzará a las 3:30 de la tarde y los televidentes podrán verla a través del Canal RCN.

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Según la Inteligencia Artificial, Argentina parte como la gran favorita para vencer a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Messi serio.
Lionel Messi se enfrentará frente a Cabo Verde con la selección argentina el viernes 3 de julio a las 5 p.m. (FOTO POR JULIEN DE ROSA / AFP).

La predicción le otorga entre un 80 % y un 90 % de probabilidades de ganar, gracias a la experiencia internacional y el buen momento que atraviesa el equipo.

Los marcadores más probables serían un 2-0 o un 3-0 a favor de la Albiceleste. Sin embargo, en un Mundial cualquier sorpresa puede ocurrir y también existe la posibilidad de que el compromiso termine empatado, se defina en los penales y, con un golpe de suerte, Cabo Verde logre vencer a Argentina.

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