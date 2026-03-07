Tres nuevos sismos se registraron en Colombia este viernes 3 de julio: ¿dónde ocurrieron?

Colombia se despertó con la noticia de que tres nuevos sismos sacudieron diferentes zonas del país durante la madrugada de este viernes 3 de julio, mientras la mayoría de los ciudadanos aún dormía.

Tras los dos fuertes terremotos que afectaron a Venezuela y dejaron miles de personas fallecidas, heridas y damnificadas, muchas personas en Colombia han permanecido atentas a cualquier movimiento telúrico que se registre en la región.

Colombia volvió a temblar: tres sismos sorprendieron este viernes 3 de julio, ¿dónde ocurrieron? (Foto freepik)

¿En qué partes de Colombia tembló en la madrugada del viernes 3 de julio?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la mañana de este viernes se registraron tres movimientos sísmicos en diferentes sectores del territorio nacional.

El primero ocurrió a las 5:15 a. m. y tuvo como epicentro el Océano Pacífico. Posteriormente, a las 6:07 a. m., se registró un nuevo sismo en El Dovio, Valle del Cauca. Finalmente, a las 6:12 a. m., el SGC confirmó un tercer movimiento telúrico con epicentro en Aguazul, Casanare, municipio ubicado en el oriente del país.

¿De cuánto fue la magnitud de los tres sismos que se registraron en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano informó que dos de los tres movimientos tuvieron profundidad superficial, lo que significa que el punto donde se originó el sismo se encuentra a menos de 70 kilómetros de profundidad.

Este tipo de eventos suele sentirse con mayor intensidad por las personas que se encuentran cerca del epicentro y, dependiendo de la magnitud, puede llegar a generar afectaciones materiales.

Los sismos superficiales fueron el registrado en Aguazul, Casanare, con una magnitud de 2,5, y el ocurrido en el Océano Pacífico, que alcanzó una magnitud de 2,7.

Por su parte, el movimiento sísmico de El Dovio, Valle del Cauca, presentó una profundidad de 110 kilómetros, considerada intermedia, y tuvo una magnitud de 3,2, por lo que su percepción fue menor.

Tras la publicación del reporte oficial, algunos usuarios aseguraron en redes sociales haber sentido uno de los movimientos y comentaron que recibieron la alerta sísmica en sus teléfonos celulares pocos segundos antes del evento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados a estos tres sismos.