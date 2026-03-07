Así quedó Tsunami, el perro rescatista, tras ayudar durante días en la tragedia de Venezuela

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando historias que han conmovido al mundo.

Mientras distintos países enviaron ayuda humanitaria, suministros y equipos especializados para apoyar las labores de rescate, un héroe de cuatro patas se robó la admiración de miles de personas en redes sociales.

Se trata de Tsunami, un perro rescatista que participó durante varios días en la búsqueda de sobrevivientes entre los edificios colapsados y que, tras finalizar su labor, fue fotografiado completamente agotado.

La conmovedora imagen de Tsunami tras rescatar sobrevivientes en Venezuela se volvió viral (Foto IA)

¿Quién es Tsunami, el perro rescatista venezolano?

Tsunami es un border collie oriundo de Venezuela que tiene una historia marcada por la superación. Antes de convertirse en uno de los rescatistas más importantes del país, el perro vivió una infancia difícil.

Según medios internacionales, fue rescatado cuando apenas era un cachorro en 2017, luego de haber sido encontrado en condiciones de abandono y maltrato. Después de recibir una segunda oportunidad, comenzó un proceso de recuperación y posteriormente fue entrenado para integrar un cuerpo especializado de búsqueda y rescate.

Gracias a su inteligencia y desarrollado sentido del olfato, Tsunami aprendió a localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas, inspeccionar zonas de difícil acceso y apoyar a los equipos de emergencia durante desastres naturales.

Con el paso de los años se convirtió en una pieza fundamental en distintas operaciones de rescate y ahora volvió a demostrar su capacidad durante una de las tragedias más fuertes que ha enfrentado Venezuela.

Tsunami pasó de ser un perro abandonado a convertirse en héroe del rescate en Venezuela (Foto IA)

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¿Cómo está Tsunami tras ayudar en las labores de búsqueda en Venezuela?

En redes sociales comenzó a circular una fotografía de Tsunami luego de participar durante varios días en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

En la imagen se observa al perro completamente exhausto, con los ojos entrecerrados, mientras recibe suero intravenoso para recuperarse después del intenso trabajo realizado junto a los rescatistas.

"Oficialmente Tsunami termina sus labores. Con cientos de rescatados. Ya no puede más, su cansancio se ve en sus ojitos, dio lo mejor por todos".

La publicación conmovió a miles de personas, quienes destacaron el esfuerzo del animal y recordaron cómo pasó de ser un cachorro abandonado a convertirse en un héroe que hoy ayuda a salvar vidas.

Muchos usuarios también aprovecharon para agradecer el trabajo de todos los rescatistas humanos y caninos que continúan apoyando las labores de emergencia en Venezuela tras los devastadores terremotos.