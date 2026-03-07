Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así quedó Tsunami, el perro rescatista, tras ayudar durante días en la tragedia de Venezuela

El perro rescatista fue fotografiado agotado después de participar en las labores de búsqueda tras los terremotos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La conmovedora imagen de Tsunami tras rescatar sobrevivientes en Venezuela se volvió viral
Así quedó Tsunami después de rescatar personas entre los escombros en Venezuela (Foto IA)

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando historias que han conmovido al mundo.

Artículos relacionados

Mientras distintos países enviaron ayuda humanitaria, suministros y equipos especializados para apoyar las labores de rescate, un héroe de cuatro patas se robó la admiración de miles de personas en redes sociales.

Se trata de Tsunami, un perro rescatista que participó durante varios días en la búsqueda de sobrevivientes entre los edificios colapsados y que, tras finalizar su labor, fue fotografiado completamente agotado.

Tsunami pasó de ser un perro abandonado a convertirse en héroe del rescate en Venezuela
La conmovedora imagen de Tsunami tras rescatar sobrevivientes en Venezuela se volvió viral (Foto IA)

¿Quién es Tsunami, el perro rescatista venezolano?

Tsunami es un border collie oriundo de Venezuela que tiene una historia marcada por la superación. Antes de convertirse en uno de los rescatistas más importantes del país, el perro vivió una infancia difícil.

Según medios internacionales, fue rescatado cuando apenas era un cachorro en 2017, luego de haber sido encontrado en condiciones de abandono y maltrato. Después de recibir una segunda oportunidad, comenzó un proceso de recuperación y posteriormente fue entrenado para integrar un cuerpo especializado de búsqueda y rescate.

Gracias a su inteligencia y desarrollado sentido del olfato, Tsunami aprendió a localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas, inspeccionar zonas de difícil acceso y apoyar a los equipos de emergencia durante desastres naturales.

Con el paso de los años se convirtió en una pieza fundamental en distintas operaciones de rescate y ahora volvió a demostrar su capacidad durante una de las tragedias más fuertes que ha enfrentado Venezuela.

La imagen de Tsunami conmovió al mundo: así quedó el perro rescatista tras la tragedia en Venezuela
Tsunami pasó de ser un perro abandonado a convertirse en héroe del rescate en Venezuela (Foto IA)

Artículos relacionados

¿Cómo está Tsunami tras ayudar en las labores de búsqueda en Venezuela?

En redes sociales comenzó a circular una fotografía de Tsunami luego de participar durante varios días en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

En la imagen se observa al perro completamente exhausto, con los ojos entrecerrados, mientras recibe suero intravenoso para recuperarse después del intenso trabajo realizado junto a los rescatistas.

"Oficialmente Tsunami termina sus labores. Con cientos de rescatados. Ya no puede más, su cansancio se ve en sus ojitos, dio lo mejor por todos".

La publicación conmovió a miles de personas, quienes destacaron el esfuerzo del animal y recordaron cómo pasó de ser un cachorro abandonado a convertirse en un héroe que hoy ayuda a salvar vidas.

Muchos usuarios también aprovecharon para agradecer el trabajo de todos los rescatistas humanos y caninos que continúan apoyando las labores de emergencia en Venezuela tras los devastadores terremotos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Juan Guillermo Cuadrado reapareció con la Selección Colombia antes del partido: esto se sabe Mundial de fútbol

Juan Guillermo Cuadrado fue visto saliendo al entrenamiento de la Selección Colombia: ¿jugará?

El histórico jugador fue visto junto a la Tricolor antes del duelo con Ghana. Su presencia despertó ilusión entre los hinchas.

Perro se hace al compartir su predicción frente al próximo partido de Colombia y Ghana: ¿cuál? Mundial de fútbol

Perro se hace viral al compartir su predicción frente al próximo partido de Colombia y Ghana: ¿cuál?

El reconocido perro Steph desata opiniones tras compartir su predicción en video del próximo partido de la tricolor con Ghana.

¿Por qué le han anulado tantos goles a Colombia en el Mundial? Estas fueron las jugadas Copa Mundial

Estos son los cuatro goles que le han anulado a Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón

La Tricolor es la selección con más goles anulados en el Mundial 2026. Estas fueron las jugadas y por qué fueron invalidadas.

Lo más superlike

Yerson promete lujoso regalo a seguidor si gana Colombia ante Ghana Yeferson Cossio

Yeferson Cossio promete un lujoso regalo a un seguidor si gana Colombia ante Ghana: ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio causó revuelo en redes al revelar que regalará un lujoso premio a un seguidor si Colombia gana ante Ghana hoy.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium