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Estos son los cuatro goles que le han anulado a Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón

La Tricolor es la selección con más goles anulados en el Mundial 2026. Estas fueron las jugadas y por qué fueron invalidadas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Por qué le han anulado tantos goles a Colombia en el Mundial? Estas fueron las jugadas
Estos son los cuatro goles que le han anulado a Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón (Foto Roberto Schmidt / AFP)

La Selección Colombia ha tenido un destacado desempeño en el Mundial 2026 al mantenerse invicta durante la fase de grupos y avanzar como líder de su grupo. Sin embargo, no todo ha sido sencillo para el combinado nacional.

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Además de enfrentar rivales de alto nivel, la Tricolor también ha visto cómo varias de sus celebraciones terminaron en frustración después de que el árbitro invalidara algunos goles tras la revisión del VAR.

De hecho, Colombia se convirtió en una de las selecciones con más anotaciones anuladas en lo que va del campeonato, una situación que ha generado todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Muchos hinchas se han preguntado por qué han sido anulados estos goles y cómo funciona exactamente la regla del fuera de lugar.

Colombia lidera un inesperado registro en el Mundial 2026: los goles que le anularon
¿Por qué le han anulado tantos goles a Colombia en el Mundial? Estas fueron las jugadas (Foto Patricia De Melo Moreira / AFP)

¿Qué es un fuera de lugar en el fútbol?

El fuera de lugar, también conocido como fuera de juego, es una de las reglas más importantes del fútbol.

Esta sanciona a un jugador atacante cuando, en el momento exacto en que un compañero le envía el balón, se encuentra más cerca de la línea de meta rival que el balón y el penúltimo defensor del equipo contrario.

La norma fue creada para evitar que un delantero permanezca esperando permanentemente cerca de la portería rival para recibir un pase con ventaja, haciendo el juego más equilibrado y justo para ambos equipos.

En otras palabras, un jugador no puede ubicarse por delante del penúltimo futbolista del equipo rival al momento de recibir el pase. Aunque muchas personas creen que el último defensor siempre es el arquero, en realidad la regla habla del penúltimo defensor.

Actualmente, gracias al sistema VAR, los árbitros pueden revisar cada jugada utilizando cámaras y líneas virtuales que determinan si alguna parte del cuerpo con la que el jugador puede marcar gol se encontraba adelantada.

Estos son los cuatro goles que le han anulado a Colombia en el Mundial 2026
El VAR ya le anuló cuatro anotaciones a la Selección Colombia. (Foto Ulises Ruiz / AFP)

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¿Cuáles han sido los goles que le han anulado a la Selección Colombia en el Mundial?

Hasta el 30 de junio, la Selección Colombia acumulaba cuatro goles anulados, convirtiéndose en el equipo con más anotaciones invalidadas en lo que iba del Mundial 2026.

Tres de esos goles ocurrieron durante el partido frente a la República Democrática del Congo. En ese compromiso, el VAR anuló un tanto de Daniel Muñoz y dos anotaciones de Luis Díaz, todas por posiciones adelantadas.

Posteriormente, durante el empate contra Portugal, también fue invalidado un gol de Dávinson Sánchez. La decisión generó debate entre los aficionados porque, según la revisión arbitral, el defensor colombiano se encontraba en fuera de lugar por apenas unos centímetros, específicamente por la posición de uno de sus pies al momento del pase.

Aunque estas decisiones han impedido que Colombia aumente su registro de goles, el equipo logró mantener un buen rendimiento durante la fase de grupos y continuar su camino en el Mundial 2026.

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