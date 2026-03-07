Juan Guillermo Cuadrado fue visto saliendo al entrenamiento de la Selección Colombia: ¿jugará?

Juan Guillermo Cuadrado volvió a ilusionar a los hinchas colombianos luego de aparecer junto a la Selección Colombia en la concentración previa al partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El experimentado futbolista fue captado mientras salía del hotel de concentración acompañado por los jugadores del combinado nacional rumbo al entrenamiento, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó una pregunta entre los aficionados: ¿volverá a vestir la camiseta de la Tricolor en este Mundial?

Juan Guillermo Cuadrado reapareció con la Selección Colombia antes del partido (Foto ATTILA KISBENEDEK / AFP)

¿Qué hacía Juan Guillermo Cuadrado en la concentración de la Selección Colombia?

La Selección Colombia se encontraba saliendo del hotel designado por la organización del Mundial para prepararse para el compromiso que disputarán este viernes 3 de julio frente a Ghana, un partido clave que definirá su paso a los octavos de final del torneo.

Mientras los futbolistas abordaban el bus que los llevaría al entrenamiento, una aficionada que se encontraba en las afueras del lugar grabó el momento en el que Juan Guillermo Cuadrado apareció caminando junto al resto del grupo.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y muchos seguidores interpretaron su presencia como una posible sorpresa de última hora para el compromiso ante el conjunto africano.

Sin embargo, todo indica que el histórico jugador de la Selección Colombia asistió como un invitado especial para brindar apoyo al grupo y acompañar a sus compañeros en uno de los partidos más importantes.

Cabe recordar que Cuadrado no hace parte de la lista oficial de los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026, por lo que reglamentariamente no puede ser tenido en cuenta para jugar el encuentro frente a Ghana.

Aun así, su presencia fue celebrada por los aficionados, quienes consideran que su experiencia y liderazgo representan un impulso de moral para el equipo nacional.

Artículos relacionados Copa Mundial Mhoni Vidente hizo una nueva predicción sobre Colombia en el Mundial 2026: “Es la revelación”

¿Quiénes serán los jugadores titulares en el partido contra Ghana?

La expectativa por conocer la alineación titular de Colombia continúa creciendo a pocas horas del compromiso frente a Ghana.

Durante las ruedas de prensa previas al partido, al director técnico Néstor Lorenzo le preguntaron en varias oportunidades si ya tenía definida la formación inicial para enfrentar al conjunto africano.

El entrenador argentino respondió que no entiende por qué siempre le hacen esa pregunta si nunca revela la nómina antes de tiempo.

Incluso aseguró que ni los propios jugadores conocen quiénes serán los titulares hasta poco antes del encuentro.