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Esta famosa cantante sería la crush de Haaland, según internautas

Los seguidores de Haaland creen que esta famosa cantante sería su crush, una teoría que no deja de crecer en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Esta sería la famosa que es crush de Haaland
Según los internautas, esta famosa cantante sería la crush de Haaland. (Foto izquierda: Jonathan NACKSTRAND / AFP | Foto derecha: Freepik)

El delantero noruego Erling Haaland sigue dando de qué hablar tras su debut en el Mundial 2026.

Sin embargo, esta vez no solo ha llamado la atención por su desempeño en la cancha, sino también por una teoría que comenzó a circular entre los internautas sobre que una famosa cantante sería su crush.

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¿Qué famosa cantante sería la crush de Haaland, según internautas?

En las últimas horas, la plataforma de TikTok se ha llenado de videos del deportista noruego, luego de haberse enfrentado junto a su selección contra Senegal y ganarle 2 a 0.

Erling Haaland celebra un gol
Según internautas, una famosa cantante sería la crush de Haaland. (Foto: Ina Fassbender / AFP)

No obstante, también por un video en el que se le ve sonriendo muy feliz junto a la famosa integrante de BLACKPINK Jisoo.

Allí aparece la idol surcoreana entrevistando al deportista por su participación en el Manchester City.

Aunque el video fue grabado en 2023, tomó fuerza recientemente por una actitud que tuvo el jugador con la artista que generó que por eso rumoraran que sería su crush.

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¿Por qué los internautas dicen que Jisoo es la crush de Haaland?

En muchas entrevistas, Haaland suele ser muy serio y cortante a la hora de responder.

Jisoo, de BLACKPINK, en Coachella 2023
Internautas aseguraron que Jisoo de BlackPink, sería la crush de Haaland. (Foto: Emma McIntyre/Getty Images for Coachella/AFP)

Sin embargo, en dicho espacio, la intérprete de K-pop hizo sonrojar al jugador, lo hizo reír e incluso lo puso a bailar.

Fue tanta la química que Haaland no pudo evitar sonreír todo el tiempo y hasta le regaló una camiseta del Manchester a Jisoo, quien sorprendida le agradeció.

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¿Qué dicen en redes del video de Haaland junto a Jisoo?

En medio de los comentarios del video, varios seguidores aprovecharon la oportunidad para decir que Jisoo era la única que podía calmar la furia del jugador.

Otros, por su parte, expresaron que hubieran hecho bonita pareja y hasta se rieron de la manera tierna en que el delantero se comportó con la cantante.

En ese momento pensé que se verían muy bien como pareja", "Es gracioso, acabo de ver un vídeo arriba de él jugando y de la nada veo esto" y "El día que Haaland pasó de ser un androide a un humano, jajaja", fueron solo algunos de los comentarios.

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